Знайдіть напруженість електричного поля якщо заряд 6 НКл діє сила 18 мН

Физика
Знайдіть напруженість електричного поля якщо заряд 6 НКл діє сила 18 мН
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Гость:
хорошо помогу чем с могу)
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