Знайди НСД чисел с і d , якщо: с= 2*2*3*5 , d=2*3*7*11 подробнее распишите пожалуйста
Математика
Знайди НСД чисел с і d , якщо: с= 2*2*3*5 , d=2*3*7*11 подробнее распишите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
C=2*2*3*5=4*3*5=12*5=60 x=2*3*7*11=6*7*11=42*11=462 НСД=6
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