Знайди НСД чисел с і d , якщо: с= 2*2*3*5 , d=2*3*7*11 подробнее распишите пожалуйста

Математика

Знайди НСД чисел с і d , якщо: с= 2*2*3*5 , d=2*3*7*11 подробнее распишите пожалуйста

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