Знайди значення виразiв зi змiною. 55000*у, якщо у =5; 6400/p, якщо p =4.

Знайди значення виразiв зi змiною. 55000*у, якщо у =5; 6400/p, якщо p =4.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
55000*у=55000*5, якщо у=5 55000*5=
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