Зняти риску хтозна/кому
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Зняти риску хтозна/кому
Ответ(ы):
Гость:
Хтозна-кому. Казна-,хтозна-,бозна-,будт-,небудь- дефіс поставить не забудь!
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