Зрительный зал имеет 360 мест. Сколько осталось свободный мест после того, как 8 гру??п по 42 человека в каждом заняли свои места? Пожалуста напишите с краткой записью.
Математика
Зрительный зал имеет 360 мест. Сколько осталось свободный мест после того, как 8 гру??п по 42 человека в каждом заняли свои места? Пожалуста напишите с краткой записью.
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Гость:
360-42*8=24 Ответ:24 места остались свободными
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