Зрительный зал имеет 360 мест. Сколько осталось свободный мест после того, как 8 гру??п по 42 человека в каждом заняли свои места? Пожалуста напишите с краткой записью.

Математика

Зрительный зал имеет 360 мест. Сколько осталось свободный мест после того, как 8 гру??п по 42 человека в каждом заняли свои места? Пожалуста напишите с краткой записью.

Автор: Гость