Зрительский зал рассчитан на 800мест.На спектакле свободными остались 1/10всех мест.Сколько зрителей пришло на спектакль

Математика
Зрительский зал рассчитан на 800мест.На спектакле свободными остались 1/10всех мест.Сколько зрителей пришло на спектакль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего: 800 мест Осталось 1/10 мест,следовательно занято 9/10 мест Значит 800/10*9 = 800*0.9 = 720 мест = 720 зрителей Ответ: 720 зрителей
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