Зробідь переклад на (англ мову) 1 Скільки років ви практикуете англіську мову ? 2 ??ому ві захотіли стати вчителем англіської мови ? 3 Щоб ви зробили , якби увесь клас не підготував домашнє завдання ? 4 По яким країнам виб ...

Английский язык

Зробідь переклад на (англ мову) 1 Скільки років ви практикуете англіську мову ? 2 ??ому ві захотіли стати вчителем англіської мови ? 3 Щоб ви зробили , якби увесь клас не підготував домашнє завдання ? 4 По яким країнам виб хотіли подорожувати ?

Автор: Гость