Зробідь переклад на (англ мову) 1 Скільки років ви практикуете англіську мову ? 2 ??ому ві захотіли стати вчителем англіської мови ? 3 Щоб ви зробили , якби увесь клас не підготував домашнє завдання ? 4 По яким країнам виб ...
Английский язык
Зробідь переклад на (англ мову) 1 Скільки років ви практикуете англіську мову ? 2 ??ому ві захотіли стати вчителем англіської мови ? 3 Щоб ви зробили , якби увесь клас не підготував домашнє завдання ? 4 По яким країнам виб хотіли подорожувати ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How long are you practicing English? Why would you like to be an English teacher? What would you do if the whole class didn't prepare their homework? What countries would you like to visit?
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