Зробіть правильний вибір із слів, що в дужках для висловлення думки. (Положення, стан, становище) фінансів кооперативу «Світоч» стало (-в) складним. Приватизація державного майна сприятиме стабілізації ринкових (відношень, ві...
Українська мова
Зробіть правильний вибір із слів, що в дужках для висловлення думки. (Положення, стан, становище) фінансів кооперативу «Світоч» стало (-в) складним. Приватизація державного майна сприятиме стабілізації ринкових (відношень, відносин, взаємин, стосунків). Директор (місцевого, міського) Будинку культури має (організаторські, організаційні) здібності. Відбулася на засіданні круглого столу (ділова, діловита) розмова Сьогодні на (повістці дня, порядку денному) лише одне (питання, запитання).
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