Зробити фонетичний розбір слів "пастись" та "болітце"
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Зробити фонетичний розбір слів "пастись" та "болітце"
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