Звери с наступлением осени меняют летний мех на зимний. Белый зимний наряд надел заяц. Разобрать их по членам
Русский язык
Звери с наступлением осени меняют летний мех на зимний. Белый зимний наряд надел заяц. Разобрать их по членам
Ответ(ы):
Гость:
Звери - сущ. подлежащие, с - предлог, наступлением - сущ., осени - сущ., меняют - гл. сказуемое, летний - прил., мех - сущ., на - предлог, зимний - прил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Почему нельзя расчитывать давление воздуха так же, как рассчитывают давление жид??ости на дно или стенки сосуда?
Алгебра
ДАЮ РОВНО 100 БАЛЛОВ! На полке 23 учебника по разным предметам, в том числе 2 по "Истор??и отечества ",3 по "истории древнего мира" и 5 по" Археоло...
История
1. Что относится к причинам политической раздробленности Руси?а) Господство натур??льного хозяйстваб) Упадок торговли по Днепру вследствии половецк...
Английский язык
I. What do people use the Internet for? 2. The Internet is popular only with young people, isn't it? Why do you think so? 3. What are the drawbacks...
Другие предметы