Звери с наступлением осени меняют летний мех на зимний. Белый зимний наряд надел заяц. Разобрать их по членам

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Звери с наступлением осени меняют летний мех на зимний. Белый зимний наряд надел заяц. Разобрать их по членам

Автор: Гость