Звучит футбольный марш. Я легко, не спеша выбегаю на поле. За мной шествует вратарь и вся команда. Свисток! Игра началась. Я отдаю мяч направо,получаю обратно.. Резкий рывок вперед, навешиваю в центр, удар головой! Рядом со шта...

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Звучит футбольный марш. Я легко, не спеша выбегаю на поле. За мной шествует вратарь и вся команда. Свисток! Игра началась. Я отдаю мяч направо,получаю обратно.. Резкий рывок вперед, навешиваю в центр, удар головой! Рядом со штангой. Ничего, это пока только перестрелка. Диктор объявляет составы команд. После моей фамилии трибуны взрываются бурными приветствиями. Меня любят. Я отвечаю молниеносным сольным проходом.Обважу одного, второго,третьего. четвертого...Закручиваю. Вратарь отбывает кулаком, а я-тут как тут. Пушечный удар левой! Дело сделано!Я встаю, подхожу к телевизору и переключаю его на вторую программу. Звучит марш;в коккей играют настоящие мужчины! Я легко не спеша, выталкиваюсь на лед. Скажите все части речи плиз

Автор: Гость