Звучит футбольный марш. Я легко, не спеша выбегаю на поле. За мной шествует вратарь и вся команда. Свисток! Игра началась. Я отдаю мяч направо,получаю обратно.. Резкий рывок вперед, навешиваю в центр, удар головой! Рядом со шта...
Русский язык
Звучит футбольный марш. Я легко, не спеша выбегаю на поле. За мной шествует вратарь и вся команда. Свисток! Игра началась. Я отдаю мяч направо,получаю обратно.. Резкий рывок вперед, навешиваю в центр, удар головой! Рядом со штангой. Ничего, это пока только перестрелка. Диктор объявляет составы команд. После моей фамилии трибуны взрываются бурными приветствиями. Меня любят. Я отвечаю молниеносным сольным проходом.Обважу одного, второго,третьего. четвертого...Закручиваю. Вратарь отбывает кулаком, а я-тут как тут. Пушечный удар левой! Дело сделано!Я встаю, подхожу к телевизору и переключаю его на вторую программу. Звучит марш;в коккей играют настоящие мужчины! Я легко не спеша, выталкиваюсь на лед. Скажите все части речи плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол,прилагательное,существит,местоимение,обстоятельство,обстоят,глагол,обстоят,. это два первых предложения. дальше поймешь)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
2. Напишите уравнения реакций следующих превращений: Al ⇾ Al(OH)3⇾ Al2O3 ⇾ AlСl3 ⇾Al(OH)3 Пер??ую рассмотрите как ОВР, а последнюю запишите в ионно...