Звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/с. Алёша услышал гром через 12 секунд после вспышки молнии.На каком расстоянии от Алёши произошёл разряд молнии?

Математика

Звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/с. Алёша услышал гром через 12 секунд после вспышки молнии.На каком расстоянии от Алёши произошёл разряд молнии?

Автор: Гость