Звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/с. Алёша услышал гром через 12 секунд после вспышки молнии.На каком расстоянии от Алёши произошёл разряд молнии?

Математика
Звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/с. Алёша услышал гром через 12 секунд после вспышки молнии.На каком расстоянии от Алёши произошёл разряд молнии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
330м умножить на 12 равно 3960 метров
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