звуко-буквений аналіз слова щедро,незрівнянний

звуко-буквений аналіз слова щедро,незрівнянний

Ответ(ы):

Ответил Гость:
щ-согл. мягкий. глух. не пар е-глас. ул. д- согл. тв. зв. пар. р-согл. тв. зв. не пар о-глас. без уд. 5 букв,5 звуков!
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