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ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА ВЕЛИКИЙ
ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА ВЕЛИКИЙ
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Ве-ли-кий-3скл.,наголос на другий склад, 7б.,7зв. - о - о - о=
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