звуко-буквенный разбор слова чудесную

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чудесную - 4 слога [ч'удэснуй'у] ч - [ч'] - согл., мяг., глух. у - [у] - глас., безуд. д - [д] - согл., мяг., зв. е - [э] - глас., уд. с - [с] - согл., тв., гл. н - [н] - согл., сонор., тв., зв. у - [у] - глас., безуд. [й'] - согл., мяг., зв. ю [у] - гласн., безуд. ______________________ 8 букв, 9 звуков