Звукобуквенный анализ слова обижаешь

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Обижаешь обижаешь — слово из 4 слогов: о-би-жа-ешь. Ударение падает на 3-й слог. Транскрипция слова: [аб’ижай’иш] о — [а] — гласный, безударный б — [б’] — согласный, парный звонкий, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный ж — [ж] — согласный, парный звонкий, непарный твёрдый, шипящий а — [а] — гласный, ударный е — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий — [и] — гласный, безударный ш — [ш] — согласный, парный глухой, непарный твёрдый, шипящий ь — не обозначает звука В слове 8 букв и 8 звуков.