Звуковая запись слов осень и осенью

Русский язык
Звуковая запись слов осень и осенью
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В чем своеобразие геогрофиского положения Австралии
Ответить
Русский язык
Запиши слова разных частей речи на тему зима
Ответить
Математика
Когда нурлан прошел 2 пятых расстояния от дачи до станции , ему нужно было пройти е??ё 4 целых 3 десятых км до середины пути . Каково расстояние от...
Ответить
Биология
Реферат на тему Квіти та комахи
Ответить
Математика
Запиши равенства в которых значение суммы равно:1)8; 2)7; 3)9
Ответить