Звуковий аналіз слова лампа

Языки
Звуковий аналіз слова лампа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Л а м п а (- о - - о) - 6 букв, 6 звуків, 2 склади, наголос на перший склад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Языки
Фонетичний розбір слова "утвердження"
Ответить
География
С какими странами ранее граничил Советский союз
Ответить
Математика
Два автомобиля едут навстречу друг другу.Сейчас между ними 60 километров.Скорость одного из них составляет 2/3(две третих) от скорости другого. Най...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение пожалуйста. X^2+корень из X-12/X=15
Ответить
Математика
Дано:За сколько часов туристы преодолеют расстояние от А до Б если будут двигаться со скоростью 5 км/ч если масштаб 1:100000
Ответить
Английский язык
Write down the time-expressions in the three groups. every day. often.yesterday. at the moment. now. usually. last year. look! 3 lays ago ...
Ответить
География
С какими из стран которыми граничил Советский союз продолжает граничить россия
Ответить
Русский язык
Марфемный разбор слова килька
Ответить
Русский язык
Сущ. И прил. в которых после шипящих не пишется мягкий знак
Ответить
Алгебра
Решите пожайлуста : 2х^3 - x^2+2x-1=0
Ответить