Звуковий аналіз слова лампа
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Звуковий аналіз слова лампа
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Л а м п а (- о - - о) - 6 букв, 6 звуків, 2 склади, наголос на перший склад
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