Звуковой анализ слова "шум"
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Звуковой анализ слова "шум"
Ответ(ы):
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Шум - 1 гласный, 1 слог, 2 согласные. ( ш у м ) ( ш ) - согласный, глухой, твёрдый. ( у ) - гласный, ударный. ( м ) - согласный, звонки, твёрдый. ----------------------------------------------------------------------- 3 звука, 3 буквы.
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