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Звуковой анализ слова агруз
Звуковой анализ слова агруз
Ответ(ы):
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Агрус- 5 букв, 5 звуков. Схема 0--0-
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