А
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- Абэ К.
- Аввакум
- Авдеев М.В.
- Аверченко А.Т.
- Адамович А.М.
- Адамович Г. В.
- Азимов А.
- Айтматов Ч.
- Аксаков И.С.
- Аксаков К.С.
- Аксаков С.Т.
- Аксенов В.П.
- Акулов И.
- Акунин Б.
- Акутагава Р.
- Алданов М.А.
- Алешковский Ю.
- Алигер М.И.
- Альфьери В.
- Амаду Ж.
- Андерсен Г.-Х.
- Андреев Л.Н.
- Анненков П.В.
- Анненский И.Ф.
- Антокольский П.Г.
- Антонович М.А.
- Апдайк Д.
- Аполлинер Г.
- Апулей
- Апухтин А.Н.
- Арагон Л.
- Арбузов А.Н.
- Ариосто Л.
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- Арцыбашев М.П.
- Асадов Э.
- Асеев Н.
- Астафьев В.П.
- Астуриас М.
- Афанасьев А.Н.
- Ахмадуллина Б.
- Ахматова А.А.
- Ахшарумов Д.Д.
Б
- Бабель И.Э.
- Багрицкий Э.
- Бажов П.П.
- Байрон Дж.-Г.
- Бакланов Г. Я.
- Бальзак О.
- Бальмонт К.
- Баратынский Е.А.
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- Барто А.Л.
- Бартон Р.
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- Белинский В.Г.
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- Белый А.
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- Беньямин В.
- Берггольц О.
- Берджес Э.
- Берестов В.Д.
- Бернс Р.
- Бестужев-Марлинский
- Бианки В.В.
- Бирс Э.
- Битов А.А.
- Битов А.Г.
- Бичер - Стоу Г.
- Благинина Е.А.
- Блок А.А.
- Боборыкин П.Д.
- Богомолов В. О.
- Бодлер Ш.
- Бойко И.Н.
- Бомарше П.О.
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- Бородин Л.И.
- Брехт Б.
- Бродский И.А.
- Бронте Ш.
- Бронте Э.
- Брэдбери Р.
- Брюсов В.Я.
- Булгаков М.А.
- Булгарин Ф.В.
- Булычев К.
- Бунин И.А.
- Бурлюк Д.Д.
- Быков В.
В
Г
- Габбе Т.Г.
- Гайдар А.П.
- Галич А.А.
- Гамзатов Р.Г.
- Гаршин В.М.
- Гауф В.
- Герман Ю.
- Герцен А.И.
- Гете И.
- Гиляровский В.А.
- Гиппиус З.Н.
- Гладков Ф.В.
- Глинка Ф.Н.
- Гоголь Н.В.
- Голицын С.М.
- Гомер
- Гончаров И.А.
- Городецкий С.М.
- Горький М.
- Гофман Э.Т.
- Грибоедов А.С.
- Григорович Д.В.
- Григорьев А.А.
- Гримм Я. и В.
- Грин А.
- Гроссман В.
- Гумилев Н.С.
- Гюго В.
Д
З
К
- Каверин В.
- Казакевич Э.
- Казаков Ю.
- Каменский В.В.
- Кантемир А.
- Капнист В.В.
- Карамзин Н.М.
- Кассиль Л.А.
- Катаев В.П.
- Катулл Г.В.
- Кафка Ф.
- Квинт Гораций Флакк
- Кеведо-и-Вильегас Ф.
- Кедрин Д.
- Ким А.А.
- Ким Ю.
- Кинг С.
- Киплинг Р.
- Кириллов В.Т.
- Клычков С.А.
- Клюев Н.
- Ключевский В.О.
- Княжнин Я.Б.
- Кольцов А.В.
- Кондратьев В.
- Конрад Дж.
- Констан Б.
- Короленко В.Г.
- Крапивин В.П.
- Кристи А.
- Крылов И.А.
- Кузмин М.А.
- Кузнецов Ю.П.
- Куняев С.Ю.
- Купер Дж.Ф.
- Куприн А.И.
- Кэррол Л.
- Кюхельбекер В.К.
Л
М
Н
О
П
Р
С
- Салтыков-Щедрин М.Е.
- Санд Ж.
- Светлов М.А.
- Свифт Д.
- Северянин И.
- Сент-Экзюпери А.
- Серафимович А.
- Сервантес М.
- Сетон-Томпсон Э.
- Симонов К.
- Скотт В.
- Славникова О. А.
- Смеляков Я.
- Соколов А.Г.
- Солженицын А.И.
- Сологуб Ф.К.
- Солоухин В.А.
- Сомов О.
- Сочинения на свободную тему
- Станюкович К.М.
- Стивенсон Р.
- Страхов Н.Н.
- Стругацкие А.Н. и Б.
- Сумароков А.П.
- Суриков И.З.
- Сурков А.А.
- Сэлинджер Д.
Т
Ш