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Андерсен Г.-Х.
Андреев Л.Н.
Апулей
Аристофан
Астафьев В.П.
Б
Байрон Дж.-Г.
Бальзак О.
Белль Г.
Белый А.
Блок А.А.
Богомолов В. О.
Бомарше П.О.
Брехт Б.
Булгаков М.А.
Бунин И.А.
В
Васильев Б.Л.
Верн Ж.
Г
Гете И.
Гоголь Н.В.
Гомер
Гончаров И.А.
Горький М.
Грибоедов А.С.
Гюго В.
Д
Дефо Д.
Джонсон Б.
Дойл А.К.
Достоевский Ф.М.
Древнерусская литера
Дюма А.
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Ерофеев В.
Ершов П.
Ж
Жуковский В.А.
З
Замятин Е.И.
И
Ибсен Г.
К
Карамзин Н.М.
Кафка Ф.
Княжнин Я.Б.
Кондратьев В.
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Короленко В.Г.
Куприн А.И.
Л
Лермонтов М.Ю.
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Логфелло Г.
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Мериме П.
Мольер Ж.-Б.
Н
Набоков В.
Некрасов Н.А.
О
Островский А.Н.
П
Пастернак Б.Л.
Перро Ш.
Платонов А.П.
Пришвин М.М.
Пушкин А.С.
Р
Распутин В.
Роллан Р.
Руссо Ж.-Ж.
С
Салтыков-Щедрин М.Е.
Скотт В.
Соколов А.Г.
Солженицын А.И.
Сочинения на свободную тему
Сухово-Кобылин А.В.
Т
Твардовский А.Т.
Твен М.
Толстой А.К.
Толстой Л.Н.
Троепольский Г.Н.
Тургенев И.С.
Тынянов Ю.Н.
Ф
Фадеев А.А.
Флобер Г.
Фонвизин Д.И.
Фриш М.
Х
Хемингуэй Э.
Ч
Чернышевский Н.Г.
Чехов А.П.
Ш
Шекспир У.
Шиллер Ф.
Шолохов М.А.
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