А
- Абрамов Ф.А.
- Аввакум
- Аверченко А.Т.
- Адамович А.М.
- Айтматов Ч.
- Аксенов В.П.
- Акулов И.
- Акутагава Р.
- Алданов М.А.
- Алексеев М.
- Алексеев С.П.
- Алексиевич С.
- Алексин А.Г.
- Алешковский Ю.
- Андерсен Г.-Х.
- Андреев Л.Н.
- Анненский И.Ф.
- Апдайк Д.
- Апулей
- Арагон Л.
- Аристофан
- Арцыбашев М.П.
- Асадов Э.
- Астафьев В.П.
- Ахмадуллина Б.
- Ахматова А.А.
Б
- Бабель И.Э.
- Багрицкий Э.
- Бажов П.П.
- Байрон Дж.-Г.
- Бальзак О.
- Бальмонт К.
- Баратынский Е.А.
- Барбюс А.
- Барри Д.М.
- Басё Мацуо
- Батюшков К.Н.
- Баум Л.Ф.
- Бах Р.
- Башлачев А.
- Белинский В.Г.
- Белль Г.
- Белов В.
- Белов В.И.
- Белый А.
- Беляев А.Р.
- Бенжамен К.
- Берджес Э.
- Бернет Ф.
- Бернс Р.
- Бестужев-Марлинский
- Битов А.А.
- Битов А.Г.
- Бичер - Стоу Г.
- Блок А.А.
- Богомолов В.О.
- Бодлер Ш.
- Бойко И.Н.
- Бойн Д.
- Боккаччо Д.
- Бомарше П.О.
- Бондарев Ю.В.
- Бородин Л.И.
- Борхес Х.-Л.
- Брехт Б.
- Бродский И.А.
- Бронте Ш.
- Брох Г.
- Брэдбери Р.
- Брэдбери Р.
- Брюсов В.Я.
- Булгаков М.А.
- Булычев К.
- Бунин И.А.
- Быков В.
В
Г
- Гавальда А.
- Гайдар А.П.
- Галич А.А.
- Галкин В.С.
- Гамзатов Р.Г.
- Гарди Т.
- Гарин-Михайловский Н.
- Гаршин В.М.
- Гашек Ярослав
- Гейне Г.
- Генри О.
- Герасимов А.
- Герман Ю.
- Геродот
- Герцен А.И.
- Гете И.
- Глинка Ф.Н.
- Гоголь Н.В.
- Гончаров И.А.
- Горький М.
- Гофман Э.Т.
- Гранин Д.А.
- Гребенщиков Б.
- Грибоедов А.С.
- Григорьев А.
- Гримм Я. и В.
- Грин А.
- Грин Г.
- Гроссман В.
- Гумилев Н.С.
Д
З
К
Л
М
П
Р
С
Т