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А
Абрамов Ф.А.
Абэ К.
Аверченко А.Т.
Азимов А.
Аксаков И.С.
Аксаков К.С.
Алексин А.Г.
Амаду Ж.
Андерсен Г.-Х.
Андреев Л.Н.
Анненский И.Ф.
Арцыбашев М.П.
Астафьев В.П.
Ахматова А.А.
Б
Бажов П.П.
Байрон Дж.-Г.
Бальзак О.
Бальмонт К.
Баратынский Е.А.
Бестужев-Марлинский
Блок А.А.
Богомолов В.О.
Бондарев Ю.В.
Брэдбери Р.
Брюсов В.Я.
Булгаков М.А.
Бунин И.А.
Быков В.
В
Вампилов А.В.
Верн Ж.
Войнович В.
Вяземский П.А.
Г
Гаршин В.М.
Гауф В.
Гашек Ярослав
Генри О.
Геродот
Гете И.
Гоголь Н.В.
Горький М.
Гофман Э.Т.
Грибоедов А.С.
Григорьев А.
Грин А.
Гумилев Н.С.
Д
Данте А.
Державин Г.Р.
Джалиль М.
Достоевский Ф.М.
Древнерусская литера
Дудинцев В.Д.
Дюма А.
Е
Екимов Б.П.
Есенин С.А.
Ж
Житков Б.
Жуковский В.А.
З
Замятин Е.И.
Зощенко М.М.
И
Искандер Ф.
К
Каверин В.
Казаков Ю.
Карамзин Н.М.
Кедрин Д.
Киплинг Р.
Короленко В.Г.
Коэльо П.
Крапивин В.П.
Кристи А.
Куприн А.И.
Л
Лермонтов М.Ю.
Лесков Н.С.
Лихачев Д.
Ломоносов М.В.
Лондон Д.
М
Мамин-Сибиряк Д.Н.
Маяковский В.В.
Мережковский Д.С.
Михалков С.
Мопассан Г.
Н
Набоков В.
Некрасов Н.А.
Новиков И.
Носов Е.И.
О
О. Генри
Олеша Ю.
П
Пастернак Б.Л.
Паустовский К.Г.
Перро Ш.
Петрушевская Л.С.
Пильняк Б.А.
Пиранделло Л.
Платонов А.П.
По Эдгар
Погодин Р.П.
Пришвин М.М.
Пушкин А.С.
Р
Радищев А.
Распутин В.
Рыбаков А.Н.
Рылеев К.Ф.
С
Салтыков-Щедрин М.Е.
Светлов М.А.
Селин В.
Сетон-Томпсон Э.
Солженицын А.И.
Сологуб Ф.К.
Солоухин В.А.
Сомов О.
Сочинения на свободную тему
Стивенсон Р.
Т
Твардовский А.Т.
Твен М.
Толстая Т.
Толстой А.К.
Толстой А.Н.
Толстой Л.Н.
Тредиаковский В.К.
Тургенев И.С.
Тэффи
У
Уайльд О.
Улицкая Л.Е.
Уэллс Г.
Ф
Фет А.А.
Фольклор
Фонвизин Д.И.
Х
Хармс Д.
Хемингуэй Э.
Ц
Цветаева М.И.
Ч
Чехов А.П.
Ш
Шаламов В.Т.
Шмелев И.С.
Шолохов М.А.
Шукшин В.М.
Э
Эзоп
Я
Языков Н.М.
Янссон Т.
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Сочинения
Биографии
Краткие содержания
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