Анализ стихотворения Лермонтова «Бородино»

Гений поэзии, Лермонтов в 37 году 19 века создал бессмертное произведение – балладу о бесстрашии и беззаветном подвиге русского народа в Отечественной войне 1912 года. Но одновременно через все строчки проходит грустное воспоминание о давно ушедших боевых сражениях, о погибших в неравном бою друзьях - солдатах.

Анализ стихотворения «Бородино» даёт прочувствовать глубокое убеждение автора, что именно простой русский народ является движущей силой исторических свершений.

Главный герой произведения – убелённый сединами ветеран войны. В его рассказе о боевых сражениях чувствуется убежденность победителя. Нет никакого пафоса в его словах:

«Ребята! Не Москва ль за нами?

Умрёмте ж под Москвой…».

Так действительно думали те, кто оказался в ту трудную годину на поле брани.

Его солдат переосмысливает произошедшее не с точки зрения командира, а так, как виделось простым защитникам.

Это и есть философия знаменитого творения М. Ю. Лермонтова. Народ осознал себя участником великих событий.

Ветеран ведёт повествование одновременно и от себя, и от всей России. Вслушайтесь в строчки: он говорит то «я», то «мы».

Прошло много лет, а у него до сих пор свежи воспоминания: так чётко солдат воспроизводит всё, что проходило на поле брани. А самое главное – гордость за собратьев по оружию.

И о ликовании ненавистного француза нам поведал поэт. Привыкший легко одерживать победы, он и на Бородинском поле ожидал славы. А на нашем биваке тишина. Но тишина «громкая»: все сосредоточенно готовились к предстоящему бою:

«Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил…».

А образно прорисовывается портрет командира! Герой, готовый идти в бой рядом с простыми солдатами.

Анализ стихотворения «Бородино» даёт увидеть картину справедливой освободительной войны. Это всё Лермонтов изображает не только красками, но и неоднократным повтором таких слов, как «русский», «русские штыки», «русский бой удалый», «наш рукопашный бой». А Москва является олицетворением необъятных российских просторов. И в то же время сливается в один маленький город (в сравнении со страной), отдать который врагу - равносильно тому, что потерять Родину.

Стихотворение Лермонтова глубоко поэтично, пронизано безграничной любовью к России.

Это бессмертное творение Михаила Юрьевича Лермонтова знают и любят не только в России, но и за рубежом. И спустя столетия, продолжают восхищаться подвигом русского народа.