Сочинение Бунин "Солнечный удар" - сочинение "Проблематика и герои одного из рассказов Бунина." Помните у Высоцкого: “...на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока”? И не “сорок сороков”,

Бунин "Солнечный удар" - сочинение "Проблематика и герои одного из рассказов Бунина. "



Помните у Высоцкого: “. . . на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе

до срока”? И не “сорок сороков”, а всю жизнь человек пытается найти ответ на

вопрос: что есть любовь? Солнечный удар, томленье духа или благодать? Я часто

перечитываю любовные рассказы И. Бунина. Мне кажется, что именно этот писатель

попытался разгадать самое необъяснимое, загадочное человеческое чувство. Мне

очень нравится его рассказ «Солнечный удар», написанный в 1925 году в приморских

Альпах. Это произведение, так же как и «Ида», «Дело корнета Елагина»,

предвосхищает сборник рассказов «Тёмные аллеи».

“Всякая любовь - великое счастье, даже если она не разделена” - эту фразу

писателя можно поставить эпиграфом ко всем его рассказам о любви. Он много

говорил о ней, прекрасной, непостижимой, таинственной. Но если в ранних

рассказах Бунин писал о трагичной неразделённой любви, то в «Солнечном ударе»

она взаимная. И всё равно трагична! Невероятно? Как так может быть? Оказывается,

может.



Обратимся к рассказу. Сюжет прост. На пароходе встречаются он и она. Встреча

случайна, подогрета вином, теплотой ночи, романтическим настроением. Герои,

сойдя с парохода, проводят ночь в гостинице, а утром расстаются. Вот и всё. Как

видим, вслед за Чеховым Бунин обновляет жанр рассказа, упрощает событийный

сюжет, лишает рассказ внешней занимательности. За весьма банальным сюжетом

кроется внутренний конфликт - конфликт героя с самим собой, поэтому Бунин не

обращает особого внимания на события, он пишет о чувствах.

А ведь очень сложно - заглянуть в душу человека, в этот огромный и неизведанный,

закрытый от чужих глаз мир. Что мы знаем о героях? Практически ничего. Он,

поручик, путешествуя по своей надобности, поначалу не воспринимает серьёзно это

“дорожное приключение”. Она же утром уезжает домой, где её ждут муж и трёхлетняя

дочка. Красива ли женщина? Бунин не предлагает нам конкретный портрет

незнакомки, но он детализирует его. Мы видим её маленькую сильную руку, крепкое

тело, волосы, которые она скрепляет шпильками, слышим её “простой прелестный

смех”, чувствуем тонкий аромат её духов. Так создаётся образ загадочной роковой

женщины, как будто Бунин хотел разгадать тайну женского очарования, что так

магически действует на мужчину. И ему это удалось. Читатель очарован этой

незнакомкой. Он, она, город - всё безымянно. Что это? Обобщение? А может, это

всё не так и важно? Важно то, что для читателя они просто останутся Мужчиной и

Женщиной с великой тайной любви. Важно, что город останется Городом Солнца,

счастливым и неразгаданным. Важно, что Бунин, являясь тонким психологом,

позволяет нам поэтапно проследить за внутренним состоянием героя. Легко и

счастливо поручик расстался с незнакомкой, беззаботно возвратился в гостиницу.

Но случилось то, чего поручик не мог предположить: его забавное приключение не

забылось! Что это? Любовь! Но как на бумаге словом передать то, что может

чувствовать человек? Как Бунину удалось показать “все катаклизмы, потрясающие до

основания хрупкую телесную основу, когда в ощущениях человека преображается весь

мир, когда до предела обострена чувствительность ко всему вокруг”? Писатель же

смог передать мучительные переживания героя. Сразу же перед нами происходит

смена настроения мужчины. Сначала поручику становится тоскливо, сердце сжимается

“нежностью”. Он пытается скрыть своё смятение за внешней бравадой. Потом

происходит своеобразный диалог с самим собой. Он старается засмеяться, пожать

плечами, закурить, отогнать печальные мысли и. . . не может. Он постоянно находит

предметы, напоминающие незнакомку: “шпильку для волос, смятую постель”,

“недопитую чашку”; он чувствует запах её духов. Так рождается мука, тоска. От

лёгкости и беззаботности не остаётся и следа!



Система антонимов, предложенная Буниным, направлена на то, чтобы показать, какая

пропасть легла между прошлым и настоящим. “Номер был ещё полон ею”, ещё

чувствовалось её присутствие, но уже “номер пуст”, “а её уже не было”, “уже

уехала”, “никогда её не увидит”, и “ведь никогда уже ничего не скажешь”.

Постоянно видно соотношение контрастных предложений, которые связывают прошлое и

настоящее через память. (“Чувство только что испытанных наслаждений было ещё

живо в нём, но теперь главным было новое чувство”.

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