Сочинение «Небылицы»

Вы послушайте, девчата,

Нескладуху буду петь:

На дубу свинья пасется,

В бане парится медведь.



Сидит заяц на березе

При калошах, при часах.

Я спросила: - Сколько время?

- Не женатый, холостой.



На болоте, на снегу,

Укусил комар блоху.

Сидит заяц на березе

Умирает со смеху.



Песни петь - ноги кривые,

Плясать голос не дает.

Я пошел бы к теще в гости

Да не знаю, где живет.



У моего миленка

Плохая кобыленка.

Она стояла у горы,

Ее заели комары.



Я с высокого забора

Прямо в воду упаду,

Ну кому какое дело,

Куда брызги полетят!



Сапоги сшил из рубашки,

А рубашку из сапог,

Дом поставил из опилок,

Вышел славненький домок.



Запрягу я кошку в дрожки

А котенка в тарантас.

Повезу свою хорошую

Всем людям напоказ.



Меня тятенька усмешил:

Cапоги с карманам сшил,

А тужурку - с каблукам,

Чтобы за девкам не скакал.



Я на кареньких на санках,

На дубовой лошади,

На босу ногу тулупчик,

Нараспашку сапоги.



У духани моего

Все по новой моде:

Чашки, ложки во хлеве,

Курочки - в комоде.



Мне сказали на базаре:

Рыба ходит в сарафане.

Полно хвастать, полно врать:

Как она будет шагать?



Коля, Коля, ты отколя?

Коля из Америки.

Ты на чем, Коля, приехал?

На зеленом венике.



Прилетела птичка, села

Прямо на нос петуху.

Петуху обидно стало,

Он запел: ку-ка-ре-ку!



Да у меня на голове

Корова отелилася.

Удивительный вопрос:

Како поместилася ?



На дворе стоит телега,

И подсолнухи грызет,

А корова губы дует:

Никто замуж не берет!



Распортянились портянки,

Раcшинелилась шинель,

Расфуражилась фуражка,

Разременился ремень.



Телефонный столб женился,

Взял телушку у попа.

Поп за это рассердился

И зарезал самовар.



Между небом и землей

Поросенок вился

И нечаянно хвостом

К небу прицепился.



Запрягу комара,

Муху напристяжку

И поеду в те края

Себе искать милашку.