Сочинение “ Вот злонравия достойные плоды!” (по комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль")

Основная проблема, которую Фонвизин поднимает в комедии «Недоросль», - проблема воспитания просвещенных передовых людей. Дворянин, будущий гражданин страны, который должен творить дела на благо отечества, с рождения воспитывается в атмосфере безнравственности, самодовольства и самодостаточности. В своей пьесе Фонвизин показал основное зло тогдашней русской жизни – крепостничество и нарисовал типичные черты русских крепостников.

На безграничной власти крепостного права основан весь домашний уклад Простаковых. Автор разоблачает жадность и жестокость Простаковых, безнаказанность и невежество Скотининых. Мы видим неопрятную усадьбу Простаковых, где живут и Скотинины. Хозяйка дома то бранится, то дерется: «тем и дом держится». Простакова жестока и груба, но она безумно любит сына. Речь Простаковой безграмотна, но очень изменчива: от робкой интонации она легко переходит к властному грубому тону. Речь Скотинина не только груба, но и полностью соответствует фамилии. О себе и о других он говорит не как о людях, а как о животных.

В лице грубого неуча Митрофанушки писатель показал «несчастные следствия дурного воспитания». Митрофанушка испорчен не тем воспитанием, которое ему дают, полным отсутствием воспитания и пагубным материнским примером. Первой учительницей и воспитательницей Митрофанушки была старая нянька Еремеевна, которая за свой труд получает «по пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день». Нянька больше заботилась о животе воспитанника, а не о его голове. К Митрофану ходят три учителя, которые вот уже несколько лет безуспешно пытаются вбить в голову «робенка» хоть какие-то зачатки знаний. Учителя Митрофана - отставной сержант Цыфиркин занимается с ним арифметикой (Арихметике учит его…один отставной сержант, Цыфиркин»), семинарист Кутейкин – грамотой («Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин»), а немец Вральман осуществляет общее руководство, якобы обучая хозяйского сынка «всем наукам» («По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман»). Вральман, как бывший кучер Стародума, что выясняется в конце пьесы, не имеет никакого представления о науках, но он немец, а потому невежественные хозяева доверяют ему. К тому же им нравится позиция Вральмана: «не отягощать дитятю» («Он ребенка не неволит»). Немцу платят гораздо больше («Этому по триста рубликов в год), чем Цыфиркину и Кутейкину, его кормят («Сажаем за стол с собою…За столом стакан вина») и одевают в доме («Белье его наши бабы моют»). Двух русских учителей ни во что не ставят, Митрофанушка занимается с большой неохотой, безнаказанно оскорбляет их, прерывает занятия и ничего не понимает, хотя «учится» уже несколько лет («Уж года четыре как учится»).

Характер Митрофана воспитывается атмосферой в семье, где заправляет женщина. Помещик Простаков полностью подчиняется жене и не смеет сказать ей ни слова против. Вот как мужчины семейства Простаковых вместе с дядей Скотининым сами себя характеризуют: «Я сестрин брат…я женин муж…а я матушкин сын».

Митрофан никого не любит, он зол, невежествен и к тому же агрессивен. Митрофанушка – лентяй, привыкший бить баклуши да лазить на голубятню. Митрофан не только невежда и «матушкин сынок». Он хитер, знает как польстить матери. Стародум посмеивается над Митрофаном, понимая, что невежество – еще не самая большая беда. Гораздо опасенее бессердечие. «Невежда без души – зверь». Жизнь и воспитание сразу отобрали у Митрофана цель и смысл жизни. И учителя не смогут помочь (это лишь дань моде со стороны госпожи Простаковой); у Митрофана и не возникало иных желаний, кроме как поесть, побегать на голубятне да жениться.

В своей пьесе Фонвизин говорит читателям, что вначале надо воспитать добродетель, позаботиться о душе, а уж потом – об уме. .