Сочинение -описание картины И.Т. Хруцкого “Цветы и плоды"

Цели урока: 1. Научить писать сочинение-описание по картине.

2. Научить использовать в сочинении художественный стиль речи.

Ход уроков.

I. Организационный момент.



II. Краткое слово учителя. Рассказ о художнике.

Иван Трифонович Хруцкий (1810-1885) – русский живописец, натюрморты которого отличает иллюзорное изображение предметного мира. Он родился 8 февраля 1810 года в небольшом городе Витебской губернии ( теперь это Белоруссия) в семье священника. Большая семья церковного служителя жила скромно, но все же родителям удалось послать своего первенца на учебу в лицей. В этом лицее был музей и зал, великолепно приспособленный для занятий рисованием и живописью.



Должно быть, природное дарование мальчика обнаружилось рано, иначе трудно объяснить поступление провинциального юноши в Петербургскую Академию художеств в 1827 году и его успехи в дальнейшем. Жажда знаний и необычайная энергия Хруцкого были столь велики, что он брал уроки у известного английского портретиста.

Подлинные успехи были достигнуты художником в создании натюрмортов. Самые ранние из них относятся к началу 1830-х годов («Натюрморт с птичкой», «Натюрморт со стаканом», «Натюрморт с вазой»). Натюрморт Ивана Хруцкого, с которым мы с вами познакомимся сегодня, был удостоен Большой серебряной медали «за написание с натуры плодов и фруктов». Эта картина называется «Цветы и плоды» .

Перед тем как начать работать с картиной Хруцкого «Цветы и плоды», нам следует вспомнить о том, что такое натюрморт.

Ребята, на уроках ИЗО вы наверняка рисовали цветы, фрукты, овощи, ягоды, различные предметы обихода.

- Как называются картины, на которых все это изображено?

Подобные картины носят название натюрморт. Это слово пришло к нам из французского языка и переводится как «мертвая природа»



III. Беседа по картине.



- Нравится ли вам эта картина? Какие чувства она у вас вызывает?

Хочется протянуть руку, попробовать парочку спелых и сочных персиков или желтую грушу. Взять в руки красивый и пышный букет, понюхать эти цветы.



Всем понятно, почему в названии картины звучит слово цветы: букет цветов занимает центральную часть картины

.

- Но почему дальше в названии стоит слово плоды? Почему не фрукты или овощи?

Потому что плоды – это общее название. Это и фрукты, и овощи. На картине много фруктов, но ведь есть и овощи.



- Посмотрите, ребята, сколько плодов на столе – вот как щедра природа! В центре картины – красивый букет цветов. Не правда ли, они сразу бросаются в глаза.

Цветы

- Какие же цветы его составляют? Какие из них вам знакомы? Опишите их.

Больше всего в этом букете пионов: бледно-розовые, светло-желтые, белые, ярко-красные, переходящие в бордовый. У двух красных пионов, наклонивших свои головки к стакану, можно заметить несколько бело-желтых прожилок.



- С чем можно сравнить эти цветы? Какое бы сравнение вы подобрали, чтобы как можно лучше рассказать читателю о цветах, чтобы как можно ярче создать представление о пионах?

Эти цветы напоминают огромную шапку: цветы «мохнатые», а их лепестки словно курчавые.



- Посмотрите, с другой стороны букета художник изобразил розу.



- Что вы можете сказать про этот цветок? Какого цвета ее лепестки? Одноцветны ли они?

Роза ярко-красная, правда, на краях лепестков можно увидеть как бы нежно-розовую бахрому. Эта бахрома отделяет один лепесток розы от другого.



- Розу любят очень многие. Выражение расцвела, как роза подчеркивает красоту, преображение девушки.



- Как вы думаете, если бы это растение ожило, то какими человеческими чертами оно бы обладало?

Роза очень красива, но нее есть шипы. Наверное, это был бы гордый человек, возможно, умеющий защищаться.



- Вам хорошо известен такой цветок, как нарцисс. Знаете ли вы какие-нибудь сказки и легенды про него?



- А каким изображает этот себялюбивый цветок художник И. Хруцкий?

На картине «Цветы и плоды» изображены два нарцисса. Они ярко-желтого цвета. По тому, как художник выписывает каждый лепесток(они едва не светятся), видно, что цветок этот хрупкий и ранимый. )



- Посмотрите, прямо над нарциссами художник изобразил совершенно другие цветы.

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