Сочинение по картине Перова "Тройка"»

Когда стал вопрос, какую из картин знаменитого русского художника Перова описывать

в своём сочинении я без сомнений выбрал «Тройку», не могу сказать, что картина мне

понравилась – она поразила, вызывая глубокие противоречивые чувства.



На первый взгляд картина чем то похожа на картину Репина Бурлаки на Волге, но

по содержанию гораздо мрачнее, здесь отражено отношение к детям – жестокое,

немилосердное, суровое.



Судя по стайке птиц устремившихся из города в поля, на картине изображено раннее

утро. Очень холодно, метель, сильный ветер навстречу. Еще темно, светает.



Трое изможденных детей как в упряжке тянут сани груженые огромной, тяжелой,

деревянной бочкой доверху наполненной водой, покрытая какой то дерюгой, рядом на

санях лежит деревянное ведро на вид очень тяжелое, наверное, дети этом самым

ведром набирали воду из проруби или полыньи, представляю, какого труда им это стоило.



Дети совсем малы, самому старшему из них наверное лет 12 – 13, он заметно в группе

лидер, видно что он как в тройке лошадей «коренной» берет на себя основную нагрузку

девочке около 10 она так же упирается изо всех сил, мальчик слева, он самый младший,

ему лет 8 – 9 не более, но лямку тянет та равне со старшими. Одеты дети более чем

скромно:в основном обноски в пятом поколении, дети вынуждены выполнять такую

тяжелую работу не то что бы прожить, а хоть как то просуществовать.



Простая на первый взгляд картина написана в мрачных, серо – коричневых тонах,

единственным пожалуй светлым пятном на картине является сине – фиолетовая юбка

девочки,чувствуется какая то безысходность, нищета, безрадостность жизни.



Добрые чувства вызывает прохожий такой же одинокий и несчастный, взявшийся помочь детям затянуть сани на пригорок, без его помощи сани наверняка перевернулись.



Добавляя мрачности в картину, изображена идущая в даль каменная стена покрытая

большим слоем льда и инея, как бы символизируя жизнь за стеной: сытую благополучную

и ту что мы видим за стеной.



Вероятно художнику неоднократно приходилось наблюдать подобные сцены в жизни,

это и побудило его написать эту катину – шедевр, выражая этим самым своё негодование,

свой протест, своё отношение к происходящему.



Картина, несомненно является шедевром, полноправно занимая почетное место в

государственной Третьяковской галерее, и спустя столетия волнует не меньше чем в момент написания.