Сочинение 10 класс - Чужая речь

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Чужая речь"



Чужая речь может передаваться прямой и косвенной речью. Прямая речь - это дословная передачи чужого высказывания, сопровождаемая словами автора. В прямой речи высказывание сохраняет свои лексические, синтаксические и стилистические особенности. Прямая речь самостоятельна, она связана со словами автора только по смыслу и интонационно: Ива Иваныч сказал: «Пусть будет!» Косвенная речь – это способ передачи чужой речи, при котором воспроизводится только содержание высказывания, без сохранения его лексический, синтаксических особенностей; высказывание изменяется в зависимости от контекста и целей автора. Синтаксически косвенная речь представляет собой сложноподчиненное предложение: Сергей сказал, что нужно зайти пятого .