Сочинение 10 класс - Этика как наука нравственности

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Этика как наука нравственности"



Этика – учение о морали, нравственности. Она дает ответ на вопрос, что мы должны делать, чтобы совершать правильные, нравственные поступки. Этика не может снять с личности ответственность за принимаемые решения. за этику нельзя спрятаться, на нее можно опереться. Этика становится действенной в той степени, в какой она получает продолжение в нравственной активности тех, кто имеет с ней дело, изучает ее. В противном случае она бесполезна и может вызвать лишь раздражение и досаду.



Общение с людьми – это наука и искусство. Здесь важны и природные способности, и образование. Именно поэтому тот, кто хочет достичь успеха во взаимодействии с другими людьми, должен учиться этому, включая этику и психологию делового общения, а также используя социально-психологические тренинги по общению.



Термин «этика» происходит от древнегреческого слова «ethos» («этос»). Первоначально под этосом понималось привычное место совместного проживания, дом, человеческое жилище, птичье гнездо, звериное логово. В последующем оно стало по преимуществу обозначать устойчивую природу какого-либо явления, обычай, нрав, характер; так, в одном из фрагментов Гераклита говорится, что этос человека есть его божество. Такое изменение смысла поучительно: оно выражает связь между кругом общения человека и его характером. Отталкиваясь от слова «этос» в значении характера, Аристотель образовал прилагательное «этический» для того, чтобы обозначить особый класс человеческих качеств, названных им этическими добродетелями. Этические добродетели являются свойствами характера, темперамента человека, их также называют душевными качествами. Они отличаются, с одной стороны, от эффетов как свойств тела и, с другой стороны, от дианоэтических добродетелей как свойств ума. К примеру, страх – природный эффект, память – свойство ума, умеренность, мужество, щедрость – свойства характера. Для обозначения совокупности этических добродетелей как особой предметной области знания и для выделения самого этого знания как особой науки Аристотель ввел термин «этика».



Для точного перевода аристотелевского понятия этического с греческого языка на латинский Цицерон сконструировал термин «moralis» (моральный). Он образовал его от слова «mos» (mores – множественное число) – латинского аналога греческого «этос», означавшего характер, темперамент, моду, покрой одежды, обычай. Цицерон, в частности, говорил о моральной философии, понимая под ней ту же область знания, которую Аристотель называл этикой. В IV веке н. э. в латинском языке появляется термин «moralitas» (мораль), являющийся прямым аналогом греческого термина «этика».



Оба этих слова, одно греческого, другое латинского происхождения, входят в новоевропейские языки. Наряду с ними в ряде языков возникают свои собственные слова, обозначающие ту же самую реальность, которая обобщается в терминах «этика» и «мораль». Это – в русском языке «нравственность», в немецком языке – «Sittlichkeit».



В первоначальном значении «этика», «мораль», «нравственность» - разные слова, но один термин. Со временем ситуация меняется. В процессе развития культуры, в частности, по мере выявления своеобразия этики как области знания за разными словами начинает закрепляться разный смысл: под этикой главным образом подразумевается соответствующая ветвь знания, наука, а под моралью (нравственностью) – изучаемый ею предмет. Существуют также различные попытки разведения понятий морали и нравственности. Согласно наиболее распространенной из них, восходящей к Гегелю, под моралью понимается субъективный аспект соответствующих поступков, а под нравственностью – сами поступки в их объективно развернутой полноте: мораль – то, каким видятся поступки индивиду в его субъективных оценках, умыслах, переживаниях вины, а нравственность – то, какими на самом деле являются поступки человека в реальном опыте жизни семьи, народа, государства. Можно выделить также культурно-языковую традицию, которая понимает под нравственностью высокие основополагающие принципы, а под моралью – приземленные, исторически изменчивые нормы поведения; в этом случае, например, заповеди бога именуются нравственными, а наставления школьного учителя – моральными.



Мораль предстает в двух взаимосоотнесенных, но тем не менее различных обличиях:



А – как характеристика личности, совокупность моральных качеств,. Добродетелей, например, правдивость, честность, доброта,



Б – как характеристика отношений между людьми, совокупность моральных норм (требований, заповедей, правил), например, «не лги», «не кради», «не убий».



Соответственно этому анализ морали можно разделить на две рубрики:



Моральное измерение личности – мораль как мера господства человека над самим собой, показатель того, насколько человек ответственен за себя, за то, что он делает;



Моральное измерение общества – мораль характеризует человека с точки зрения его способности жить в человеческом общежитии. Пространство морали – отношения между людьми.



Человеческая деятельность настолько разнообразна, что универсальные моральные нормы оказываются часто недостаточными для регулирования человеческого поведения в конкретных, специфических областях деятельности.



Профессиональная (функционально-дифференцированная, ролевая) этика относится к подразумеваемому или конкретно определенному набору норм или кодексу поведения, которыми руководствуются принимающие решения в своих различных профессиональных ролях. Такого рода ролевая этика часто обеспечивает полезное влияние на разрешение этически спорных вопросов, возникающих в процессе профессиональной деятельности (например, надо ли врачу говорить пациенту, что тот безнадежно болен?). Большинство этических дилемм, ассоциируемых с различными видами профессиональной этики (медицинская этика, журналистская этика, этика бизнеса и др. ), включают некий вид противоречия между функционально-дифференцируемой и универсальной этикой. Профессиональная деятельность приводит к множеству этических по своему характеру вопросов, которые не рассматриваются и не могут быть решены средствами универсальной этики. Профессиональная этика изучает профессиональную мораль как конкретизацию общих нравственных принципов и норм применительно к особенностям того или иного вида профессиональной деятельности.



Представители социальных наук часто используют описательный подход как инструмент изучения этики. Описание фактов и объяснение морального поведения и представлений о морали характерны для антропологов, социологов, историков. Описание моральных воззрений, кодексов поведения, убеждений применяется при разработке корпоративной этической политики, когда требуется выработать систему взглядов на различные «острые» вопросы, например, сексуальные домогательства, или при составлении этических кодексов торговых фирм и т. д.



Сторонники нормативного подхода ставят перед собой задачу сформулировать и доказать истинность основных норм морали. Они пытаются создать некую идеальную модель, от которой истинный порядок, наблюдаемый в действительности, далек.

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