Сочинение 10 класс - Французский классицизм

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Французский классицизм"



XVII век во Франции был периодом расцвета абсолютной монархии и установления официального, общегосударственного стиля в искусстве и литературе — Классицизма.



Главной задачей классицизма было возвеличение французского государства и подчинение интересов отдельного человека интересам государства. Любовь, дружба, родственные связи — все приносилось в жертву во имя патриотического долга. В основе классицизма лежал принцип героической гражданственности. Особенностью классицизма как литературного направления было его обращение к античности. В классическом искусстве Древней Греции и Древнего Рима французские классицисты видели непревзойденные художественные образцы воплощения высоких нравственных идеалов. Они черпали свои темы из древней истории и мифологии и там же находили своих героев. Они наделяли этих героев возвышенными страстями и высокими гражданскими доблестями. У древних взяли классицисты и правила трех единств (времени, места и действия).



Пышная античная оболочка характерна для искусства Франции той эпохи. Но это искусство было содержательным и глубоким: оно поднимало большие общегосударственные вопросы, ибо в тот период абсолютизм решал, по словам К. Маркса, прогрессивную историческую задачу. Отсюда широкое распространение классицизма за пределы Франции и то огромное значение, которое имели в мировой литературе его великие драматурги — Корнель, Расин и взрывающий его изнутри Мольер.



Пьер Корнель (1606 — 1684)



Пьер Корнель — основоположник классицизма — родился в Руане, в семье адвоката и получил образование в местном коллеже иезуитов. По окончании коллежа Корнель стал изучать право и был принят в сословие адвокатов. Неожиданное событие прервало его служебную карьеру. В Руан из Парижа прибыла труппа актеров. Корнель, который в свободное время занимался сочинением пьес и стихов, передал актеру Мондорй, возглавлявшему труппу, свою комедию «Мелита» (1629). Тот по возвращении в Париж поставил «Мелиту» на сцене, и она имела громкий успех. Это определило судьбу Корнеля: он оставил службу адвоката и стал писать пьесы для театра. Вначале это были по преимуществу комедии.



В конце 1637 г. в театре Маре была впервые поставлена трагедия Корнеля «Сид», после которой о Корнеле заговорила вся Франция. Весь Париж восхищался «Сидом» и повторял корнелевские стихи. Родилась крылатая фраза: «Это прекрасно, как Сид». Помимо прекрасных стихов трагедия пленяла возвышенностью темы и благородством образов.



Молодой кастильский дворянин Родриго (он же Сид), мстя за поруганную честь своего отца, убивает на поединке дона Гомеса. Дон Гомес — отец его возлюбленной Химены, и Родриго, убив его, лишается своей невесты: Химена не может отдать свою руку убийце ее отца; теперь она взывает к мести и на коленях молит короля о смертном приговоре Родриго. Сцена встречи двух влюбленных, между которыми отныне пролегла пропасть, потрясала зрителя. Конфликт между любовью и долгом решался в пользу последнего, но Корнель дал своей трагедии неожиданно счастливый конец. Король Кастилии, олицетворяющий идею разумной государственной власти, дарует Родриго жизнь, ибо он спаситель отечества, отразивший мавров, и его подвиг во имя родины выше феодального культа чести.



Шумный успех «Сида» вызвал недовольство всесильного министра кардинала Ришелье, который считал, что тема торжества долга над личным чувством была решена в трагедии недостаточно четко. Академия наук Франции составила отзыв о «Сиде», в котором осудила пьесу как не отвечающую всем обязательным правилам классицизма. Корнель уехал в Руан и занялся сочинением новых трагедий. В 1640 г. он пишет свою трагедию «Гораций», строго классическую по форме, развязка которой уже не вызывала споров. Здесь соблюдены правила трех единств и нет ничего, нарушающего каноны классицизма.



Жан Расин (1639-1699)



Жан Расин — крупнейший поэт французского классицизма. Если Корнель писал преимущественно героические, историко-политические трагедии, то Расин обращает свое внимание на внутренний мир человека и создает трагедии психологические, изображающие борьбу человеческих страстей.



Это объясняется тем, что французы, пережившие бедствия Фронды, смутной поры войн и восстаний против абсолютизма, уже не хотят больше жертв во имя государства, гражданские доблести их интересуют меньше, чем драмы любви.



Выразителем этих новых запросов общества становится Жан Расин. Расин родился в Ферте-Милон, небольшом городке в 70 километрах от Парижа. Потеряв родителей в раннем возрасте, Расин был взят на воспитание в монастырь Пор-Рояль, где приобрел отличные познания в древних языках. Позже он перешел в парижский коллеж для изучения философии. В Париже Расин знакомится с Лафонтеном, Буало и Мольером, попадает в актерский мир и увлекается театром.



Его первая блистательная трагедия — «Андромаха» — была поставлена на сцене в 1667 г. и принесла Расину славу первого трагического поэта Франции. Ее успех был равен успеху «Сида». Трагедия отличалась глубиной и тонкостью психологических характеристик и высоким поэтическим мастерством. Тема трагедии была взята из греческой мифологии.

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