Сочинение 10 класс - Гений в сознании потомков

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Гений в сознании потомков"



Рушников продавалось немало. Правда, встречались и те, которые были вышиты совсем недавно. Они еще были теплы от кончиков пальцев вышивальщиц. Люди не могли распрощаться с искусством вышивания, хотя вышивка уже была не такой. В ней преобладало разнообразие тонов, терялась первозданная красота, лаконичность, образность мышления, присущие той или иной вышивальщице. На мое счастье, среди тех вещей встречались и старинные рушники, на которых мелькала красная калина с темными листками, красовался буйным пламенем хмель.



Увидев один рушник, я обрадовался. Это было своеобразное чудо. Каждая ниточка любовно заплетена, и в свободное от основной работы время, были сделаны открытия, которые намного опередили свое время. Собственно, легендой обвито и само имя изобретателя. Родился Александр Шаргей (настоящее имя Юрия Кондратюка) в 1897 году в Полтаве. Там закончил с серебряной медалью гимназию, оттуда поехал учиться в Петроградский политехнический институт. Но проучившись месяц – студент-первокурсник был мобилизован на фронт первой мировой войны. А после гражданской войны ему пришлось тайно изменить фамилию. Произошло так, что водоворот гражданской войны закинул юношу на юг, где он некоторое время прослужил прапорщиком в деникинской армии. Если бы после победы большевиков «белого офицера» разоблачили, ему грозила бы смерть. Вот и попросила мачеха Елена Петровна у своего знакомого документы недавно умершего брата. А Саше сказала: «Тебе, сын, надо стать другим человеком. Иначе все, чем ты живешь, пойдет по ветру». А жил юноша — среди крови и хаоса, революций и войн – космосом.



Он увлекся этой проблемой еще учась в гимназии. В это трудно поверить, но еще в 1914 году, не имея законченного среднего образования, гимназист-старшеклассник серьезно размышлял над способами прорыва человечества в межпланетное пространство. Не прекращал своих разработок он и на войне. Весной 1917 года уже существовала рукопись, где были изложены предложения, как добраться с планеты Земля до другого небесного тела: не нужно строить гигантских ракет – от космического корабля-носителя отделяется посадочно-взлетный модуль. И именно по этому принципу пошло ныне развитие космической техники. А в 1919 году юноша закончил другую рукопись, дав ей дерзкий заголовок: «Тем, кто будет читать, чтобы строить». Лишь в 1964 году увидел мир этот текст, опубликованный в книге «Пионеры ракетной техники. Кибальчич, Циолковский, Цандер, Кондратюк».



Работа содержала идеи, к реализации которых человечество приступило лишь во второй половине XX столетия: основы создания стационарных космических станций на орбитах небесных тел и их спутниках, многоцелевое использование солнечной энергии в космосе – как для нужд самого корабля, так и для передачи энергии на Землю, расчеты для корректировок полета… Еще дважды дорабатывал и дополнял новыми открытиями свою рукопись гениальный инженер-изобретатель. По его разработкам были построены со временем космический корабль «Союз», американский «Аполлон» и многие другие…Гений в сознании потомков — и почти полная неизвестность при жизни. Перед войной Юрий Кондратюк работал в скромной проектно-экспериментальной конторе ветровых электростанций. 7 июля 1941 года он пошел на фронт в составе ополчения. Считается, что он погиб в том же году как рядовой роты связи где-то на калужской земле.

