Сочинение 10 класс - Художественная система французского классицизма

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Художественная система французского классицизма"



Творчество Корнеля складывалось в атмосфере напряжённой политической борьбы 1620-1640-х годов, когда кардинал Ришелье, всесильный министр при слабом короле, беспощадно расправлялся с любыми проявлениями своеволия и оппозиции.



Трагедия Корнеля выросла на этой основе. Биография Корнеля небогата внешними событиями. Он родился в Руане, главном городе Нормандии, в семье адвоката. Обучался в иезуитском коллеже, откуда вынес хорошее знание латыни, римской истории и литературы.



По окончании коллежа он изучал право и готовился стать адвокатом, но его юридической карьере помешало полное отсутствие ораторских способностей. Первыми литературными опытами Корнеля были мелкие галантные стихи, эпиграммы и другие незначительные поэтические произведения. Его первая комедия в стихах «Мелита. или подложные письма» была написана им в 1629 году. Пьеса была поставлена в Париже и имела успех у публики. Ободрённый успехом Корнель, последовавший за труппой в столицу, поставил в этом театре ещё несколько комедий: «Вдова», «Галерея суда». «Компаньонка», «Королевская площадь» (1632-1635), а также трагикомедию «Клитандр» (1630). В 1643 году была поставлена комедия «Лжец».



Первую трагедию «Медея» Корнель написал в 1635 году на основе одноимённой трагедии Сенеки. В древний мифологический сюжет Корнель вложил современное содержание - столкновение страстного чувства оскорблённой и покинутой женщины с холодным расчётом политического честолюбца.



Однако подлинный триумф принесла Корнелю не «Медея», а трагикомедия «Сид» (1637), открывшая новую эру в истории французского театра и драматургии. Пьеса имела огромный успех. Корнель впервые воплотил основную морально-философскую проблему французского классицизма - борьбу долга и чувства.



Корнель обратился к пьесе современного испанского драматурга Гильена де Кастро «Юность Сида» (1618). В основу пьесы положена романтическая история любви испанского рыцаря Родриго Диаса, будущего героя реконкисты, к донье Химене, дочери убитого им на поединке графа Гормеса. Взаимное чувство молодой пары вступает в противоречие с феодальным понятием родовой чести. Родриго обязан отомстить за незаслуженное оскорбление - пощёчину, нанесённую его старому отцу, и вызвать на дуэль отца своей возлюбленной. Это решение он принимает после тяжёлой душевной борьбы.



Убийство на поединке графа Гормеса переносит внутренний драматический конфликт в душу Химены: теперь она, как некогда её возлюбленный, оказывается перед таким же мучительным решением проблемы чувства и долга. Она обязана отомстить за отца и потребовать казни Родриго, чтобы соблюсти долг чести и остаться достойной любимого: Я в твёрдости с тобой обязана сравниться. Достоин стал меня ты, кровь мою пролив; Достойна стану я тебя, тебе отмстив.



Вопреки своим поступкам, герои продолжают любить друг друга. Сюжетное разрешение конфликта Корнель находит, вводя в пьесу истинно высокое сверхличное начало, высший долг, перед которым вынуждены склониться и любовь, и родовая честь. Поворот в судьбах героев определяется патриотическим подвигом Родриго, геройски сразившегося с войском мавров и спасшего страну. Химена вынуждена отказаться от мести за отца. подчиниться воле короля н выйти замуж за спасителя отечества.



Долг отступает перед более высоким государственным началом. Пьеса заканчивается счастливо.



Острота внутреннего конфликта определила небывалый успех пьесы. Но кардинал Ришелье отнёсся к ней настороженно. Он был недоволен тем. что королевская власть в пьесе выступала как второстепенная сила, лишь формально участвующая в действии. Кроме того, кардиналу не понравилось обращение Корнеля к испанскому сюжету в тот момент, когда Франция вела долгую и изнурительную войну с Испанией.



Успех пьесы Корнеля вызвал зависть и злобу среди собратьев по перу. В течение года появилось свыше двадцати критических статей в адрес «Сида». Французская Академия, которая находилась под непосредственным контролем Ришелье, в начале 1638 года опубликовала своё суждение о пьесе под названием «Мнение Французской Академии о трагикомедии «Сид». Признавая отдельные достоинства пьесы. Академия подвергла её придирчивой критике. Под впечатлением от столь суровой критики Корнель покинул Париж и вернулся в Руан. Он намеревался даже отказаться от литературной деятельности. Однако менее чем через три года он снова появился в столице с двумя трагедиями из римской истории: «Гораций» и «Цинна». Обе пьесы были поставлены в 1640 году в том же театре Марэ, что и предыдущие пьесы Корнеля.



В 1641/42 годах была поставлена пьеса Корнеля «Полиевкт», повествующая о древней Армении эпохи раннего христианства, покорённой Римом и управляемой римским наместником.



После «Полиевкта» в творчестве Корнеля наступает перелом. С начала 1640-х годов в его трагедиях всё явственнее проступают черты барокко.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--