Сочинение 10 класс - Из литературы романтизма

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Из литературы романтизма"



Эпоха от первой буржуазной революции во Франции (1789-1794) до последних десятилетий XIX столетия — это эпоха разрушения старых феодальных отношений, роста буржуазии и ее полной победы в странах Западной Европы. В этот период в ряде стран Европы развернулось национально-освободительное движение, вместе с тем, начали обостряться противоречия буржуазного общества



В начале XIX столетия еще продолжается борьба буржуазии против феодального дворянства. Мир изменялся на глазах, но далеко не сразу можно было разобраться в сути этих изменений. Люди, воспитанные на произведениях Вольтера и Руссо, не могли не заметить, насколько безмерно далекий новый общественный порядок от того “царства ума”, который прорицали писатели XVIII столетия. Реальная действительность, в которой побеждали денежные интересы и утверждалась эгоистическая мораль владельцев, нанесла непоправимый удар по оптимизму просветителей. Настало разочарование. В европейской литературе конца XVIII – начала XIX столетий зазвучали трагические ноты, мотивы расхождения с окружающей средой. Формировалось новое направление – романтизм. Литература романтизма в целом выражала неудовольствие результатами революции. Но это неудовольствие имело разный характер.



У романтиков были неодинаковые философские и политические взгляды, эстетичные вкусы. По-разному они оценивали место человека в мире. Романтики отыскивали свой идеал за пределами буржуазной цивилизации. их вдохновляла борьба, кипение страстей. им нравился активный герой. Он выразительно контрастировал с миром людей, которые жили мелкими ограниченными интересами. Это Каин у Байрона, Прометей у Шелли, Гражина у Мицкевича, Гаявата у Лонгфелло или художник-энтузиаст у Гофмана. Писатели, которые не воспринимали результатов французской революции, нередко идеализировали патриархальный мир, который им казался царством добра. Поэтизируя прошлое, они обращались к старинным легендам, собирали и публиковали народные сказки и народные песни. Были и такие романтические произведения, в которых на первый план выступали мистические, религиозные мотивы. Тем не менее, низменность прогрессивных и реакционных романтиков не передает всей сложности идеологии и искусства той эпохи. Во-первых, в творчестве многих романтиков противоречиво объединяются консервативные суждения с глубокими прозрениями. Во-вторых, художественные произведения, которые пишет выдающийся художник, всегда более богаты и значимей отдельных суждений, которые писатель высказывает относительно того или иного вопроса. Значительным был взнос романтизма в художественную казну человечества.



Литература XVIII столетия на Западе достигла больших успехов в развитии реализма. На первый взгляд может сложиться впечатление, что романтики резко прервали его развитие, ведь они открыто объявили, что окружающая их жизненная проза вообще не достойна поэтического изображения. И своих необыкновенных героев в особых обстоятельствах они создавали контрастирующими с действительностью, которой они пренебрегали. Но романтики не убегали от жизни. Романтизм был лишь новой формой художественного освоения жизни. Вдруг оказалось, что человек зависит от вещей (собственности), от денег. Юридически он свободен, но реально зависит от того, в чьих руках “металл с желтыми глазами” – золото. Осуществляется отчуждение человека. Рабочий создает вещи, но они ему не принадлежат. Даже чиновник лишь пешка в большой игре.



И когда Гофман пишет фантастическую историю о Цахесе, который владеет тремя золотыми волосами, он не только не отходит от жизни, а наоборот, активно изображает суть новых отношений между людьми. Это очень опасно, когда все хорошее, сделанное другими, приписывается Цахесу, а за все нехорошее, что он делает сам, отвечают те, которые его окружают. Но такое страшное явление писатель подсмотрел в жизни. Особенностью романтического искусства является преимущество в нем субъективно-лирического момента. Изображение переживаний героя, отношение героя к жизни для романтика важнее изображения самой жизни. Из всех искусств романтики отдавали должное, прежде всего, музыканту, так как в мире ее звуков полнее и многограннее, по их мнению, находил проявление внутренний мир человека. Выдающийся прозаик Гофман сам был композитором.

