Сочинение 10 класс - Жаргон и арго как речь ограниченного употребления

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Жаргон и арго как речь ограниченного употребления"



Под жаргонизмами следует понимать такую специально ограниченную в употреблении лексику, которая является эмоционально-экспрессивным выражением стилистически нейтральных слов. Жаргон – речь людей, составляющих обособленные группы, которых объединяет общая профессия. Жаргоны не представляют собой целостной системы. Специфика жаргонов заключается в их лексике. Многие слова в них имеют особое значение и иногда по форме отличаются от общеупотребляемых слов.



Профессиональные жаргоны используются людьми одной профессии, главным образом при общении на производственные темы. В жаргоне летчиков низ фюзеляжа самолета называется брюхом, фигуры высшего пилотажа – бочкой, горкой, петлей. В речевом обиходе медиков, например, слова зеленка, касторка, уколы являются жаргонными.



Социальный жаргон – это речь какой-либо социально обособленной группы людей. Часто возникновение социального жаргона диктуется потребностями функционирования и жизнеобеспечения какой-либо социальной группы. Примером может служить существовавшее в дореволюционной России арго офеней. Офеня – бродячий торговец мелким товаром, коробейник. Случалось, что на коробейников нападали, отбирали у них деньги и товар, поэтому они вынуждены были скрывать свои намерения и действия от посторонних. Помогал им в этом специально выработанный «язык», непонятный окружающим. Некоторые элементы нищенского, воровского и офенского жаргонов сохранились и в наше время, а кое-какие слова перешли в общеупотребительные, потеряв жаргонную окраску и претерпев семантические изменения: двурушник (у нищих так назывался тот, кто собирал милостыню двумя руками), липа (фальшивка), жулик, шустрый.



В современном русском языке нет таких жаргонов, которые создавались бы со специальной целью зашифровать способ общения. Сейчас распространены такие группы жаргонов, которые отражают специфические объединения людей по интересам («болельщики», «автолюбители», «киноманы» и т. д. ).



Во многих языках существуют молодежные жаргоны – школьные и студенческие (предки, шпоры, хвост, клева). Иногда при характеристике речи представители различных социальных слоев используют термины: сленг, пиджин, койке.



Сленгом называется совокупность жаргонных слов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи.



Пиджинами называют структурно-функциональные типы языков, не имеющих коллектива исконных носителей и развившихся путем упрощения структуры языка-источника. Пиджин – языки, широко распространенные в бывших колониях: в Юго-Восточной Азии, на территории Индии, Бангладеш, где говорят на пиджин-английском языке. Это «испорченный» английский. В странах Африки население, общаясь с иностранцами, говорит на пиджин-французском, пиджин-португальском.



Койке – функциональный тип языка, используемый в качестве основного средства повседневного общения и употребляющийся в различных коммуникативных сферах.



Вопрос об иноязычных заимствованиях связан с общей проблемой исторического формирования лексики современного русского языка. В стилистическом плане интерес представляют условия и целесообразность использования таких слов в различных стилях речи.



По мнению Ф. Энгельса, такие слова в большинстве случаев – общепринятые научно-технические термины – не были бы необходимы, если бы они поддавались переводу. Перевод нередко только искажает смысл. В. Г. Белинский говорил: «В русский язык по необходимости вошло множество иностранных слов, потому что в русскую жизнь вошло множество иностранных понятий и идей. Поэтому с новым понятием, которое один берет у другого, он берет и самое слово, выражающее это понятие». Этой же точки зрения придерживался М. Горький.



Примером авторской правки может служить правка текста рассказа «Челкаш». Правка заключалась в замене иноязычных слов русскими словами. Редакция 1895 г. :



…Все эти звуки сливаются в оглушительную симфонию трудового дня. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко лавируя среди судов. Редакция 1935 г. :



…Все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов.



Номинативную и стилистическую функции выполняет экзотическая лексика (слова, характеризующие быт разных народов).



А. С. Пушкин: Скинь мантилью, ангел милый; Панна плачет и тоскует; Делибаш уже на пике.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--