Сочинение 10 класс - Кабалевский

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Кабалевский"



Дмитрий Борисович Кабалевский — один из выдающихся советских композиторов. Он создал оперы (“Кола Брюньон”, “В огне”, “Семья Тараса”, “Никита Вершинин”, “Сестры”), кантаты, симфонии и камерные произведения, реквием, четыре фортепианных, скрипичный и два виолончельных концерта, большое количество фортепианных пьес, песни. Ему принадлежат также музыкальное оформление ко многим кинофильмам, оперетта “Весна идет”. Музыка Кабалевского проникнута интонациями и ритмами, характерными для наших дней. Особенно привлекают композитора светлые образы детства и юности. Об этом говорит большая часть его произведений.

Для своих юных друзей композитор не только писал музыку. По радио, с концертной эстрады он читал лекции, проводил увлекательные беседы о музыке. Композитор, исполнитель, педагог, музыковед-исследователь, Д. Б. Кабалевский являлся одним из активнейших деятелей советской музыкальной культуры. Его заслуги были по достоинству оценены государством.

БИОГРАФИЯ

Детство и годы учения. Дмитрий Борисович Кабалевский родился 30 декабря 1904 года в Петербурге в семье служащего. Еще мальчиком он любил импровизировать на фортепиано. Систематические занятия музыкой начались в Музыкальном техникуме имени Скрябина в Москве в 1919 году — по фортепиано у Селиванова (директора техникума) и по сочинению у известного теоретика и композитора Г. Катуара. Будущий композитор настолько увлечен творчеством, что заражает своим энтузиазмом самого директора, который открывает в техникуме композиторское отделение. Правда, долгое время там был всего один ученик. . . Кабалевский!

С шестнадцати лет юноше пришлось зарабатывать себе на жизнь: он рисует плакаты, служит почтальоном, играет на фортепиано в кино. Одновременно с этим Кабалевский успевает заниматься спортом, учиться в школе живописи и рисования.

Уже тогда возникло тяготение Кабалевского к детям. Он ведет класс фортепиано, в детской музыкальной школе, пишет для ребят пьесы, песни. Так было положено начало дружбе композитора с детьми. А детская, юношеская тема в музыке стала для него одной из самых любимых.

В 1925 году Кабалевский оканчивает техникум и поступает в Московскую консерваторию, где также учится по двум специальностям: по фортепиано — у выдающегося советского пианиста и педагога А. Б. Гольденвейзера, по композиции — у Катуара, а позже у Н. Я. Мясковского. Мясковский дал своему ученику глубокие знания, развил в нем трудолюбие и пробудил большую любовь к русской народной музыке. Опытный педагог, он помог Кабалевскому найти свой путь в искусстве.

В 1927 году появились первые публикации сочинений Дмитрия Борисовича. Через два года Кабалевский оканчивает консерваторию как композитор, годом позже — как пианист. Его имя занесено на мраморную Доску почета. На выпускном экзамене Кабалевский представил первый фортепианный концерт и первый квартет. Впервые концерт прозвучал в 1931 году на эстраде Большого театра в исполнении автора.





30-е годы — начало самостоятельного творческого пути Кабалевского. Он активно включается в музыкальную жизнь страны. Много пишет, работает в консерватории, выступает по вопросам музыки с докладами и в печати. Кабалевский посещает школы, пионерские лагеря. В Артеке в 1935 году он впервые проводит музыкальные беседы.

Для любимой детской аудитории Кабалевский пишет много песен (“Первое мая”, “Паровоз”, “Птичий дом”), пять фортепианных пьес “Из пионерской жизни”, второй концерт для фортепиано с оркестром. Особую популярность завоевала “Песня о пионере Абросимове”. Поводом к созданию этой песни послужило сообщение в газетах о смелом поступке пионера Абросимова. Мальчик заметил сломанный рельс и вовремя предупредил машиниста об опасности. Он подал сигнал своим пионерским галстуком, и крушение поезда было предотвращено.

Появляется целый ряд кинофильмов с музыкой Кабалевского (“Петербургская ночь”, “Щорс”, “Антон Иванович сердится”), а также пьес в драматических театрах (“Гибель эскадры” А.

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