Сочинение 10 класс - Как жить на Земле, чтобы не мешать ей жить

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Как жить на Земле, чтобы не мешать ей жить"



Человечество освоило Землю, воздушное и водное пространства. В космос запускаются спутники, оснащенные специальным оборудованием для установления контакта с жителями иных цивилизаций. Да, мы не одни. Во Вселенной бессчетное количество звезд, планет, галактик, а наша Солнечная система всего лишь капля в гигантском океане Мироздания. Но фотографии, сделанные со спутников, показали, что ни на одной планете, по крайней мере нашей Солнечной системы, нет условий для жизни. Земля — единственная и неповторимая, данная нам свыше.



Но на Земле мир утопает в кровавых войнах, люди страдают от мучительных болезней; на небе воссияла горькая звезда Полынь — тысячи жизней унесла Чернобыльская катастрофа. Люди вырубают леса, истребляют животных; заводы и фабрики загрязняют атмосферу. Нерациональное использование земли приводит к уничтожению флоры и фауны, на Земле образуются пустыни, заболачиваются реки, исчезают родники. Люди, часто не задумываясь или не понимая, разрушают свой прекрасный природный дом — Землю. Так как же жить на Земле, чтобы не мешать ей жить?



Ответ прост: надо открыть свои души добру, понять, что человек — часть природы, а не ее властелин, поэтому он должен сохранить ее во имя будущих поколений.

