Сочинение 10 класс - Канцеляризмы и "наукообразная" речь

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Канцеляризмы и "наукообразная" речь"



Близка к ошибкам в употреблении терминов ложная "наукообразность" письменной речи школьников. Часто этот "псевдостиль", если можно так выразиться, утяжелен еще и Канцеляризмами (словами и выражениями, в т. ч. устойчивыми, характерными для официально-делового стиля).







Негативное влияние официально-деловых клише не только на письменную, но и на устную речь отмечали уже давно, и мы не будем здесь заниматься анализом этого явления – лучше сразу перейдём к конкретным примерам.







Примеры характерных ошибок



1. У Андрея и Пьера присутствует чувство долга. – Это предложение – результат попытки переделать такую фразу из конспекта лекции: И Андрею, и Пьеру присуще чувство долга.



2. Особо остро стоят такие вопросы, как дружба, искренность, предательство и другие. – Разумеется, дружба, искренность и др. – это не вопросы. Однако, даже изменив грамматическую конструкцию (вопросы дружбы и т. д. ), не избежать канцелярского клише "стоят вопросы". Кроме того, ряд однородных членов выстроен с некоторым нарушением логики. Предлагаемый вариант правки: Особенно значимы проблемы дружбы и предательства, искренности и лжи и другие.







3. В конце цитаты Базаров утверждает, что все в прошлом. – Цитата – это дословная выдержка из какого-либо произведения или чьи-либо слова, повторенные в точности. Следовательно, Базаров не мог ничего утверждать в конце цитаты. Ученик ошибся потому, что не видел разницы между цитатой и монологом или диалогом, цитатой и репликой или высказыванием, цитатой и разговором. Предлагаемый вариант исправления: В конце разговора Базаров утверждает, что все в прошлом.







4. Это не только личная, но и глубоко общественная, социальная трагедия. – Непонятно, зачем здесь слово "глубоко" – звучит, может быть, и "солидно", на взгляд автора сочинения, но на самом деле смешно и бессмысленно. Кроме того, наличествует плеоназм: общественная и социальная – одно и то же. Предлагаемый вариант исправления: Это не только личная, но и общественная трагедия.







Материал для коллективной работы



1. В его лице Иван Васильевич увидел отца своей возлюбленной. (по рассказу Л. Толстого "После бала")



2. Он видел в её лице лицо её отца. (по рассказу Л. Толстого "После бала")



3. Дан определенный отрезок времени, в котором происходят действия.



4. Их отношения трагичны, потому что чувства Онегина остановились на уровне их знакомства, а у Татьяны нет.



5. Как только Онегин появился в доме Лариных, Татьяна сразу делает его предметом романтических мечтаний.



6. Дальше отношения Татьяна строила по книжному плану.



7. В лице Евгения Пушкин имел в виду весь народ в целом.



8. В 1508 г. Микеланджело Буонаротти подписал договор с папой Юлием II о соглашении расписать плафон Сикстинской капеллы.







9. Есть еще один случай, в котором Базаров проявляет то ли любовь, то ли издевательство, то ли хочет отомстить Кирсановым.



10.

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