Сочинение 10 класс - Кем лучше быть? (рассуждение)

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Кем лучше быть? (рассуждение)"



У меня очень современная бабушка, и мы с ней часто говорим о моей будущей профессии. Я, конечно, еще не остановил свой выбор на чем-то определенном, ведь профессий очень много — около десяти тысяч!



Появилось очень много профессий с иностранными названиями: менеджер, дилер, брокер и т. д. Бабушка возмущается: почему не применить русские слова? Ведь менеджер — это управляющий, дилер — посредник, а брокер — тот, кто перепродает акции. Неужели нужны только эти профессии? Если все будут управлять и продавать, кто будет заниматься всем остальным? Что же является самым необходимым? Порассуждав, мы с бабушкой пришли к выводу, что это земледелие и хлебопечение, потому что люди без пищи погибнут. А какая замечательная профессия у пекаря! Мы смотрели фильм о выпечке хлеба. Пекари в белых халатах и шапочках в специальных чанах замешивают тесто, выкладывают его в формы и ставят в печь. Проходит немного времени, и покрытый румяной корочкой хлеб вынимают из печи. Его выкладывают на специальные полки, затем перекладывают на лотки и отправляют в магазины. Все мы любим свежий хлеб и не представляем жизни без него. Может быть, и я, когда подрасту, стану пекарем. А возможно, и управляющим. Ведь у меня еще много времени для выбора профессии, в каждой из которых есть что-то хорошее.