Сочинение 10 класс - Литература рубежа XVII–XVIII веков

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Литература рубежа XVII–XVIII веков"



Рубеж веков ознаменован переходом от зрелых форм барокко и классицизма к литературе рококо и Просвещения.



Просвещение в литературе было подготовлено писателями конца XVII — начала XVIII века. Наиболее значительным предвестником нового движения общественной мысли был Пьер Бейль (Bayle, 1647–1706). Этот известный ученый вынужден был покинуть родину из-за преследований со стороны церкви. В Голландии он написал свой основной труд — «Исторический и критический словарь» («Dictionnaire historique et critique», 1697). В эту книгу вошли статьи о различных религиозных вопросах и обширные комментарии к статьям (наиболее полное издание «Словаря» занимает 20 томов). В статьях звучало сомнение в истинности религиозных догматов, в комментариях же часто высказывались прямо атеистические идеи. Просветители высоко ценили «Словарь» Бейля. Его принципы послужили основой для создания «Энциклопедии» — главного труда французского Просвещения.



Иная линия представлена в творчестве Кребийона-старшего — от классицизма к предромантизму, причем это движение столь раннее, что позволяет сделать вывод о более раннем возникновении первых признаков предромантизма, этого антипросветительского по своему духу культурного феномена, одновременно с Просвещением, а не после него.



В творчестве его сына, Клод-Проспера Жолио де Кребийона-младшего (Crébillon, 1707–1777) заметно другое движение — от классицизма в сторону рококо, в его романах («Заблуждения сердца и ума», 1736; «Софа», 1742; и др. ) в духе рококо обрисовано падение нравов аристократии.



Переходные явления на рубеже XVII–XVIII веков могут быть проиллюстрированы на примере знаменитого эстетического спора «древних» и «новых» и творчества Шарля Перро, создателя знаменитых сказок.