Сочинение 10 класс - Литературная эпоха конца XVIII – начала XIX века

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Литературная эпоха конца XVIII – начала XIX века"



Историческая эпоха конца XVIII — начала XIX века отличается особой сложностью. В это время уже явственно проявляется кризис феодализма, постепенно усиливаются капиталистические тенденции, что приводит к обострению классовых противоречий. Отечественная война 1812 г. в особенности содействовала пробуждению политического и национального самосознания. Главным ее героем был простой народ — солдаты, ополченцы, партизаны. Однако народ-победитель остался народом-рабом. В понимании социальной несправедливости, в отсутствии политических свобод заключаются истоки декабристских настроений и последующего декабристского движения.



Первые тайные общества возникли после победы над Наполеоном. Так от 1812 г. протягивается прямая нить к 1825 г. — восстанию декабристов. Именно эти две даты — 1812 и 1825 — многое определили в политической, общественной, культурной жизни России первой четверти XIX в. Что касается русских писателей, то о характере мировоззрения и творчества почти каждого из них можно судить - до тому, как они отнеслись к этим наиболее крупным событиям русской жизни. Декабристские взгляды оказывались в ряде случаев привлекательными и для таких людей, которые не принимали прямого участия в политической борьбе. Многие представители дворянской интеллигенции испытывали на себе влияние декабристской идеологии, хотя и не входили в те или иные тайные общества.



В начале XIX в. классицизм — наиболее влиятельное в XVIII в. литературное направление — уже утрачивает характерные для него в недавнем прошлом прогрессивные черты: гражданско-просветительский и государственно-патриотический пафос, утверждение всемогущего человеческого разума, критическое отношение к деспотизму. Стало очевидно, что классицизм уже сыграл свою историко-литературную роль, превращаясь постепенно в убежище для реакционеров и эпигонов. Все больше влияния приобретал сентиментализм, утверждавший свои идейно-эстетические позиции в полемике с классицизмом.



Однако было бы неправильно полагать, что историко-литературное развитие шло однолинейно: от классицизма к сентиментализму, затем — к романтизму и т. д. В действительности эволюция направлений и стилей была более сложной. На каждом этапе литературного развития обычно одновременно сосуществуют несколько литературных направлений, находясь в сложном взаимодействии, I! чем-то притягиваясь, но чаще всего отталкиваясь. Разумеется, какие-то литературные явления в данный момент могут восприниматься уже как устаревшие, какие-то — набирающими силу. Однако возникновение и укрепление одного направления не отменяют автоматически предыдущего. Так, некоторые традиции классицизма, особенности его поэтики проявлялись в творчестве поэтов-декабристов и Пушкина в соответствии с теми творческими задачами, которые они ставили перед собой.



Что же касается сентиментализма, то он, несомненно, в условиях русской действительности начала XIX в. представлял собою шаг вперед в историко-литературном развитии. В отличие от классицистов писатели-сентименталисты преимущественно обращали внимание на личность человека, его внутренний мир. Отсюда появление в сентиментализме нового героя — обыкновенного человека, изображенного в обстановке более простой, обыденной жизни. Это было связано с осознанием собственного достоинства личности, со стремлением к духовному раскрепощению, к личной свободе. Даже такое понимание свободы (при всей его ограниченности) имело прогрессивное значение в условиях подавления личности сословно-крепостническими отношениями.



Идея свободы проявлялась и в самих принципах художественного творчества. Вместо классицистических догм, обязательных правил, порожденных рационализмом, рассудочностью просветительской эстетики, сентиментализм провозглашает свободу от любой сковывающей фантазию художника нормативности, провозглашая право писателя на выражение в искусстве своей авторской индивидуальности. Отсюда появление в сентиментализме новых жанров, способствующих выражению авторского «я» (дневник, Письма, путешествия), развитие прозы, дающей большую возможность для передачи сложного мира душевных переживаний человека, и т. д.



Таким образом, поэтическая свобода, которую так настойчиво отстаивали сентименталисты, ассоциировалась в конечном счете с идеей свободы личности — если не в политическом смысле, то, во всяком случае, в смысле психологическом, нравственном, моральном. В этом отношении показательно решение сентименталистами темы парода. Начиная с Н. М. Карамзина, на творчество которого ориентировались его многочисленные последователи, утверждается идея равенства народа и господствующих классов — но преимущественно лишь в моральном аспекте. Гуманизм писателей карамзинистского лагеря был социально ограничен, однако и ему нельзя отказать в злободневности и исторической прогрессивности.



Идеальный образ героя мыслился сентименталистами, как правило, вне цивилизованного общества. Они основывались на традициях Ж. Ж. Руссо, утверждавшего решительное превосходство простой, естественной, «природной» жизни над цивилизацией. С этим связан, с одной стороны, интерес к фольклору, в котором, по их мнению, наиболее полно выражались природные человеческие чувства и переживания, а с другой — влечение к таинственному, неизведанному не только в психике человека, но и в окружающей его среде. Отсюда возникновение в творчестве сентименталистов подчеркнутого интереса к фантастике, миру ужасов, идеализация средневековья и т. д.

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