Сочинение 10 класс - Мини-сочинение на тему "Мое отношение к войне"

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Мини-сочинение на тему "Мое отношение к войне""



Война. . . Каждый современный юноша или девушка могут о ней рассказать, основываясь лишь на исторических фактах. Но достаточно ли одной истории, чтобы передать весь тот ужас, который испытывали такие же шестнадцати-, семнадцатилетние ребята, оказавшиеся на фронте?

Наблюдая за современной молодежью, задумываешься, как же все-таки легкомысленно мы относимся к жизни! В наше время, мирное время, не надо задумываться о том, что ты завтра будешь есть, где спать. Вокруг все есть, мы живем полноценной жизнью. А вот представить хотя бы одного из нас на месте тех ребят, которые в семнадцать лет уходили умирать, которые не знали, что их ждет там, на фронте. Они не задумывались об этом, потому что шли защищать Родину. Сколько молодых жизней было погублено, сколько судеб исковеркано! С войны возвращались или калеками, людьми, сломленными не только физически, но больше всего душевно, или не возвращались вообще. Задаешься вопросом: имели ли право такие как Гитлер отнимать у людей жизни? Кто давал им такое право? Ведь у этих людей тоже были дети, жены, матери, родившие их на свет! Так что же это за люди, которые в силах ломать судьбы детей и матерей, жен и мужей? Какое у них сердце, и есть ли оно вообще? И стоит ли мировое первенство жертв стольких людей?

Все эти вопросы остаются риторическими, потому что ни один человек не сможет дать на них однозначного ответа.

Но, говоря о цене жизни и о нашем к ней отношении, хочу затронуть еще и такой вопрос. Во время войны молодые люди боролись за свою жизнь и отдавали ее за Родину. Но что же сейчас происходит с современной молодежью? Вокруг наркотики, секты и другие «эпидемии смерти». Почему мы не ценим дарованную нам жизнь, мирную жизнь со всеми благами? Зачем сами себя губим? И снова, эти вопросы остаются без ответов…

Никто не знает, что ждет нас впереди. Может жизнь останется прежней, а быть может нагрянет Третья мировая, о которой так много говорят. Когда я задумываюсь об этом, становится страшно. Война – тяжелейшее испытание не только для человечества, но и для всей природы. А если сейчас разразится мировая война, то будет использовано ядерное оружие! К чему же это приведет? К гибели всего живого на планете, единственной планете, обладающей таким сокровищем как жизнь! Хочется верить, что все-таки люди, как существа разумные, в конце концов, научаться договариваться между собой мирным путем, не создавая угрозы для собственной жизни и жизни всего мира.

