Сочинение 10 класс - НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ В ЛИРИЧЕСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ

Свободная тема "10 класс" - сочинение "НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ В ЛИРИЧЕСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ"



Главное содержание и основное назначение народной лирики — выражение отношения к тем или иным жизненным явлениям, передача определенных мыслей, чувств, настроений. Главными героями любовных лирических песен являются молодые люди, девушки и юноши. Основное содержание этих песен — отношения юных влюбленных сердец между собой, чувства, переживания.



Но и в этих песнях, проникнутых чувством всепоглощающей любви, мы находим отображение народной морали. Так, например, в песне «Ах ты, мати моя, матушка «юная девушка сетует на свою красоту. Эта красота не приносит ей радости, дарит одни только переживания и беспокойство:



Мне нельзя, мати, по улице ходить.



Мне нельзя, мати, по широкой гулять:



Мигуны мати, помигивают.



Свистуны, мати, посвистывают. . .



Образ красивой, умной, но в то же время скромной и гордой девушки, как видим, был идеалом наших предков. Ценилась в народе и верность любимому, хотя в условиях патриархального уклада искренняя и нежная любовь девушки-крестьянки нередко была несчастной. Во многих песнях рассказывается о том, что родители запрещали дочери любить милого, они не разрешали им встречаться, что свидетельствует о незыблемом авторитете отца и матери.



К слову родителей прислушивались не только молодые люди, едва ставшие на длинную, полную искушений и испытаний жизненную дорогу. Даже женатый мужчина, повинуясь воле родителей, покорно соглашался бить провинившуюся жену.



Не давай меня, батюшка, замуж,



Не давай, государь, за неровню.



Не мечись на большое богатство.



Не гляди на высоки хоромы.



Не с хоромами жить, с человеком.



Не с богатством жить мне, с советом, —



Умоляет девушка своего отца, предчувствуя отношение богатых родственников в семье мужа.



Воспевается в лирической песне тяжелый крестьянский труд, при этом осуждается одно из самых страшных в истории нашего народа явлений — крепостное право. Мужик готов трудиться, но чужая недобрая воля выжимает из него все жизненные силы:



Гонят старого, гонят малого



Мечтами о воле вольной проникнуты песни бурлацкие, рекрутские, солдатские. Оторванный от родной земли крестьянин, втянутый в новый распорядок жизни, не мог не думать о своей сторонушке, о матери и отце, о молодой жене, о ребятках-сиротинушках.



Мотив тоски ярко выражен в этих песнях, но вместе с тем превозносится любовь к родной земле, родной семье.



Несмотря на тяжелый труд, рабочий человек не терял оптимизма, веселого расположения духа, о чем свидетельствуют сатирические и шуточные песни. В этих песнях осуждается глупость, жажда наживы, ложь, пустословие, бахвальство.



Народные лирические песни, выраженные в них мысли и нравственные установки служат для нас прекрасным примером. Д. Сикейрос говорил: «Национальное прошлое служит нам для проверки того, кто мы есть на самом деле, и для того, чтобы знать, чем мы станем в будущем. . . необходимо посмотреть на себя в зеркале истории нации для того, чтобы изучить себя в этом зеркале, чтобы идти дальше в соответствии с реальностями нашего времени, все время смотря вперед».

