Сочинение 10 класс - Начальное понятие о реализме и сентиментализме

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Начальное понятие о реализме и сентиментализме"



Термин «реализм» до сих пор не получил в литературоведении однозначного толкования. В широком значении под ним понимают определенный художественный стиль универсального характера, когда писатель ориентируется на воспроизведение жизни в ее объективной сущности, закономерностях развития и бытия человека, общества, мира.



В реалистических произведениях события и характеры изображаются как такие, что обусловлены (детерминированы) определенным комплексом причин и связей. Иногда в таком значении о реализме говорят как о художественном методе. Конкретные особенности реализма зависят от тех социально-исторических условий, в которых развивается искусство. Тяжело установить начальный период развития реализма. В истории мировой литературы много его черт проявляются в произведениях древнего мира и раннего средневековья. Тем не менее, формирование реализма как художественной системы в европейских литературах чаще всего связывают с эпохой ренессанса (Возрождение). Следующий этап в развитии реализма — просветительский, теоретиками которого были Дидро во Франции и Лессинг в Германии. Этот реализм часто допускал условности. Новый тип реализма формируется в XIX столетии. Относительно него и сейчас часто употребляют определения «критический», хотя более приемлемым является термин, предложенный исследователями в последние десятилетия – социально-аналитический реализм. Он существенным образом отличается и от ренессансного, и от просветительского реализма, в основном тем, что обусловленность событий и характеров становится предельно широкой и объемной. Жизнь и человек объясняются социальными, историческими, национальными, конкретно-ситуативными, обще-психологическими и индивидуально-личностными факторами. Расцвет такого типа реализма на Западе связан с именами Стендаля и Бальзака во Франции, Диккенса и Теккерея в Англии, в России – А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова.



Углубление познания жизни и усложнение картины мира в реализме ХХ ст. не означает, тем не менее, определенного абсолютного доминирования над предыдущими этапами. Так, можно говорить, что сравнительно с реализмом эпохи Возрождения была утрачена масштабность художественных образов.



Сентиментализм – направление (течение) в литературе и искусстве второй половины XVIII ст. , обозначенное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному восприятию окружающего мира. У сентименталистов наблюдается новый взгляд на человека, который они оценивали, исходя из того, в какой мере он способен на большие, откровенные и глубокие переживания. Умение переживать рассматривалось сентименталистами как решающая черта и высокое достоинство человеческой личности. Важно, что сентиментализм изображал человека простого. Пейзаж в произведениях писателей сентиментализма получает эмоциональную характеристику. Это часть живой природы, которая будто сызнова открыта писателем, воспринятая не умом, не глазами, а сердцем. Оставаясь идейно-художественным направлением в пределах Просвещения, сентиментализм отдельными чертами подготовил романтизм (интерес к личности, эмоциональное восприятие природы). Вместе с тем сентиментализм иногда граничит с просветительским реализмом.