Сочинение 10 класс - Обращение как средство поэтического синтаксиса

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Обращение как средство поэтического синтаксиса"



Известно, что язык нужен людям, чтобы сообщать свои мысли, чувства, желания — одним словом, для общения. Для того чтобы общаться, нужны слова, которые бы называли все то, что нас окружает, что мы видим, воспринимаем, чувствуем. Слова обозначают предметы, явления природы и общественной жизни, различные действия, свойства, качества и даже то, чего нет на самом деле, то, что мы можем себе представить (Снегурочка, Кощей Бессмертный, леший, русалочка и т. п. ). В совокупности слова образуют словарный состав языка, или его лексику. Словарный состав языка находится в постоянном движении: одни слова выходят из употребления, другие появляются, так как возникают новые реалии . в окружающей нас жизни, которые требуют наименования. Наука, изучающая словарный состав языка, называется лексикология.



В лексикологии изучается прежде всего лексическое значение слова, т. е. содержание, закрепленное за ним в обществе. Например, слово город имеет значение ‘населенный пункт крупных размеров; промышленный, торговый и культурный центр’, а слово горожанин — ‘житель города’.



Лексическое значение можно объяснить по-разному:



1. Дать краткое описание (см. примеры выше).



2. Подобрать синонимы: ратный — военный, боевой.



3. Перечислить те предметы, которые включает слово как общее наименование. Например, морфема — это значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, окончание. 4. С помощью рисунка можно хорошо объяснить значение слова (такой прием подходит при объяснении лексического значения слов детям или иностранцам). Лексикология изучает также многозначность слова, т. е. его способность иметь сразу несколько значений: вишня



1) дерево,



2) плод этого дерева; дворник



1) человек, убирающий улицу, двор,



2) специальное устройство в автомобиле для очистки стекол.



Лексикология изучает прямое и переносное значения слов (примеры выше). В лексикологии изучаются отдельные группы слов. Синонимы — это слова, близкие по лексическому значению: храбрый смелый, мужественный, отважный, удалой. Синонимы всегда принадлежат к одной части речи. Они могут различаться:



а) стилистически: картошка (разг. ) — картофель (нейтр. );



б) по сочетаемости с другими словами: каштановые волосы, коричневая шерсть, карие глаза’,



в) по частоте употребления: почтальон — письмоносец, градусник — термометр. Синонимы образуют синонимические ряды: летчик — пилот, авиатор; родина — отечество, отчизна. Слово, стилистически нейтральное и наиболее употребительное, является в этом ряду главным.



О красоте и выразительности речи носителя языка можно судить по тому, как он использует синонимы. Не владея синонимическим богатством родного языка, нельзя сделать свою речь яркой, выразительной. Бедность словаря часто приводит к повторению одних и тех же слов, тавтологии, к употреблению слов без учета оттенков их значения. К. И. Чуковский, рассуждая о переводах, задавал вопросы и сам отвечал на них: «Почему всегда пишут о человеке — худой, а не сухопарый, не худощавый, не тщедушный, не тощий? Почему не стужа, а холод? Не лачуга, не хибарка, а хижи – на? Не каверза, не подвох, а интрига? Многие… думают, что девушки бывают только красивые. Между тем они бывают миловидные, хорошенькие, пригожие, недурные собой — и мало ли какие еще».



Синонимы позволяют разнообразить речь, избежать употребления одних и тех же слов. И писатели умело ими пользуются, не механически замещая повторяющееся слово, а учитывая смысловые и экспрессивные оттенки используемых слов. Вот, например, как делает это Н. В. Гоголь, описывая Чичикова: О чем. бы разговор ни был, он всегда ‘умел поддержать его: шла ли речь о лошадином, заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания: трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему не безызвестны и судейские проделки; было ли суждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре он не давал промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели он рассуждал очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина — и в горячем вине он знал прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о них он судил так. как будто бы. сам был и чиновником и надсмотрщиком.

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