Сочинение 10 класс - Основные направления французской литературы XVIII века

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Основные направления французской литературы XVIII века"



В аристократической среде господствующее положение заняла культура рококо, нашедшая отражение и в литературе. Этому утонченному, но поверхностному направлению противостоит литература Просвещения, в которой выделяются несколько направлений: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм. Параллельно Просвещению все более набирает силу антипросветительское течение, которое сейчас именуют предромантизмом.



Стиль рококо во Франции. Со времен Регентства в аристократической среде наблюдается упадок нравственности. Аристократы, чувствующие, что приближается конец их благополучия, хотят получить от жизни все доступные им наслаждения. Героем дворянского общества стал итальянский авантюрист Джованни Казанова, посвятивший свою жизнь поискам любовных приключений, богатства и успеха, которые были впоследствии описаны им по-французски в знаменитых «Мемуарах».



Рушились понятия дворянской чести и долга. Самые знатные женщины бесстыдно выставляли напоказ свою развращенность. Огромные средства аристократы тратили на роскошь. Каждый день они надевали новый костюм, повинуясь капризам моды, которая становится все более изощренной. Маркиза Помпадур, отличавшаяся малым ростом, изобрела высокие каблуки. Королева Мария-Антуанетта первой появилась в брюках. Дамы делали такие высокие и сложные прически, что ездили в каретах, стоя на коленях.



Архитектура подчинилась новым требованиям: вместо огромных залов барокко и классицизма строились небольшие уютные помещения, где было удобно принимать ближайших друзей — будуары. Их украшали с большим изяществом и роскошью. Особенно широко использовался лепной узор в виде раковины. По-французски раковина называется «рокай», отсюда слово «рококо», первоначально относившееся к архитектурному стилю, а позже распространенное и на другие виды искусства, в том числе и на литературу.



Излюбленные жанры писателей французского рококо — пастораль, стихотворная новелла-сказка, галантный и фривольный роман, мемуары гривуазные (т. е. игривые, легкомысленные, не вполне пристойные) комедии, короткие стихотворения (эпиграммы, романсы, послания), которые обычно называют «легкой поэзией».



Некоторые произведения рококо оказали известное влияние на литературу последующего времени. Таковы ранние галантно-авантюрные романы Пьера де Мариво (1688—1763) «Фарзамон. . . » (1712, опубл. 1737), «Приключения или Удивительные действия симпатии» (1713—1714), его любовно-психологические комедии «Сюрприз любви» (1723), «Двойное непостоянство» (1723), «Игра любви и случая» (1730) и др. ; образцы «легкой поэзии» Эвариста Парни (1753— 1814), вошедшие в сборники «Эротические стихотворения» (1778), «Поэтические безделки» (1779); фривольно-авантюрный роман Жан-Батиста Луве де Кувре (1760—1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1792— 1796).



Мотивы рококо можно встретить в творчестве вождей Просвещения Вольтера и Дидро. Стихи Парни высоко ценил юный А. С. Пушкин. Писатели рококо освобождали литературу от высокопарности классицизма, пробивали дорогу новой, более свободной поэзии.



Но, как писал проф. Б. И. Пуришев, «только жизнерадостное вольномыслие просветителей развенчивало "старый порядок", в то время как рококо часто его украшало, порой превращая в игривую нарядную сказку»

