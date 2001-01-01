Сочинение 10 класс - Основные условия выразительности речи человека

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Основные условия выразительности речи человека"



Речевой опыт каждого из нас говорит о том, что по степени воздействия на наше сознание речь не одинакова. Две лекции, прочтенные на одну и туже тему, оказывают на человека совершенно разный эффект. Эффект зависит от степени выразительности речи.



Данная работа посвящена изучению выразительности речи и её источникам в художественной речи. Работа преследует цель исследовать выразительность, как совокупность особенностей речевой структуры, и изучить пути воздействия источников выразительности в художественной речи.



Выразительность речи это одна из актуальнейших проблем нашего общества. Научные исследования, проведенные в 2001 году академиком Л. Н. Глученко, показывают, что у 80% граждан РФ имеющих высшее образование, остро стоит вопрос о совершенствовании выразительности своей речи. Но для того, что бы целенаправленно действовать с целью улучшить свою речь, надо её осознавать как самостоятельное явление действительности, хотя и неразрывно связанное с работой сознания, с той конкретной информацией, для выражения которой оно предназначено. Для этого надо знать и владеть приемами выразительной речи.



В первой главе работы мы даем определение выразительности речи. Во второй главе рассматриваются основные условия выразительности речи конкретного человека. Третья глава посвящена выразительно – изобразительным средствам художественной речи. В четвертой главе рассматривается использование экспрессивного синтаксиса в художественной речи



Изучением рассматриваемой темы занимались такие ведущие ученые, как Формина Л. Р. , Голуб И. Б. , Никифоренко Л. И. , Розенталь Д. Э. Но особо хочется отметить академика Головина Б. Н. , который был автором первой вузовской программы по курсу «Основы культуры речи», его книги, посвященные коммуникативным качеством речи русского языка, отличаются системностью и глубиной подхода. При написании этой работы одним из основных источников была книга Б. Н. Головина «Основы культуры речи».



Наш речевой опыт не оставляет возможности сомневаться в том, что структура речи, ее свойства и особенности могут будить мысли и чувства людей, могут поддерживать обостренное внимание и вызывать интерес к сказанному или написанному. Вот эти особенности речевой структуры и дают основание называть ее выразительной.



Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя; соответственно речь, обладающая этими особенностями, и будет называться выразительной. . Типология выразительности пока, к сожалению, отсутствует. Пока можно высказать лишь некоторые соображения, достаточно осторожные, о ее основаниях.



Одно из оснований — ситуация общения. Выразительность речи педагога, очевидно, не совпадает с выразительностью речи политического оратора



Второе основание, более четкое, — структурные области языка: может быть выразительность произносительная, выразительность акцентологическая, лексическая и словообразовательная Качество выразительности может сообщаться речи средствами языка, входящими в разные области языковой структуры. Но об этом подробнее — несколько позже. К тому же не забудем, что своими выразительными возможностями обладает сама структурная организация речи, включая в это понятие и структуру абзаца, и структуру главы или раздела устного выступления, и структуру целого текста. ? По-видимому, справедливо следующее общее соображение: выразительно в речи все то, что выделяется семантически или формально на общем привычном речевом фоне.



Прежде чем перейти к выразительности художественной речи, необходимо отметить основные условия, от которых зависит выразительность речи человека



Первое условие — самостоятельность мышления, деятельности сознания автора речи. Если думаешь только по шпаргалке, а чувствуешь по шаблону и стандарту, не удивляйся тому, что шпаргалочное мышление и шаблонное чувство не позволяют пробиться робким росткам выразительности.



Второе условие — неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или пишет, к тому, что он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет. Третье условие – хорошее знание языка, его выразительных возможностей. Такое знание редко достигается без помощи науки о языке. Вот почему желательно широкое лингвистическое просвещение.



Необходимо знать о звуках и их выразительных возможностях. Об ударении и его выразительных свойствах. О словах и их воздействии на речевую выразительность. Об образовании слов, о частях речи, о предложениях и их членах, об интонации, — но все под тем же углом зрения: выразительность!



Четвертое условие — хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей —так как каждый из них налагает свой отпечаток на отдельные группы и слои средств языка, которые, _. таким образом, оказываются стилистически окрашенными.

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