Сочинение 10 класс - Понятие о романтизме как направлении мировой литературы

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Понятие о романтизме как направлении мировой литературы"



Романтизм — одно из ведущих направлений в литературе, науке и искусстве. Возник в конце XVIII столетия в Германии, Англии и Франции, а с начала XIX ст. постепенно распространился в большинстве стран Европы и в США. В XVIII столетии романтическим называли все необыкновенное, фантастическое, странное, такое, что встречается лишь в книгах (романах), а не в жизни. На границе XVIII-XIX столетий термин «романтизм» означал новое литературное направление, противоположное классицизму. Как новый тип сознания и идеологии, который охватил разные территории человеческой деятельности (историю, философию, право, политическую экономию, психологию, искусство), романтизм был связан с коренным изменением всей системы мировоззренческих ориентаций и ценностей.



Определяющими для него стали такие черты, как возражение рационализма эпохи Просвещения, идеализм в философии, историзм, апология личности, непринятие будничности и восхваление «жизни духа» (высочайшими проявлениями его были искусство, религия, философия), культ чувств, увлечение фольклором, интерес к фантастике, экзотическим картинам природы и др. В эстетике романтизм противопоставил «наследованию природы» классицизма творческую активность художника с его правом на самобытность и оригинальность. «Принцип индивидуальности» (термин И. Франко) – ведущий в художественном творчестве. Искусство поднимается до уровня высочайшей ценности и воспринимается как проявление глубинной сути и смысла жизнедеятельности. Романтизм отбрасывает нормативность, рационалистическую регламентацию в искусстве, превыше всего ценится творческая свобода, фантазия. Теоретики романтизма отстаивали разрыв литературных родов и жанров, взаимопроникновение разных видов искусств, а также философии, религии, психологии. Заслуга романтизма состоит в развитии жанров исторического романа и драмы, фантастической повести, лиро-эпической поэмы, баллады, романса.



Романтизм как мировоззренческая система, который удостоверял изменение европейских культурно-исторических эпох, явление типологическое, то есть такое, что имеет общие черты для разных национальных культур. Вместе с тем в разных странах романтизм проявил специфические черты, выполнял особые социально-исторические и культурные функции. В западноевропейских литературах ведущими были мотивы трагической судьбы личности, «мировой тоски», космического пессимизма (Р. Шатобриан, А. Мюссе, Дж. Байрон, Г. Клейст, Э. Т. А. Гофман и др. ). В странах Центральной и Юго-Восточной Европы доминантой романтизма стало национально-освободительное движение, взаимоотношения личности с национальным коллективом, мотив «национальной тоски» и др. В Украине романтизм сыграл значительную роль в пробуждении национального сознания, обоснования исторической самобытности народа, его «духа», культурных традиций, языка, литературы.